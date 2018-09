Vonat hordja a követ a tramtrain sínje alá - Kopáncsnál járnak a vasútépítők

Gőzerővel dolgoznak Szegeden, a rókusi pályaudvarnál is. Fotó: Karnok Csaba

Útlezárás Vásárhelyen



A tramtrain építésével kapcsolatos munkák zajlanak Hódmezővásárhelyen is. A város polgármesteri hivatalának gyorshírszolgálata szerint emiatt ma, szeptember 15-én egész napra lezárják a vásárhelyi Bajcsy-Zsilinszky utcát a Kálvin tér irányából. Ezalatt a Gonda József, az Öregmagtár és a Vas utcák irányába, illetve az egyik parkolón keresztül lehet majd közlekedni.

Április óta a vonatok helyett legföljebb a légkalapácsok dübörgését lehet hallani Algyőn a vasútvonal és a vasúti híd felől. A Szeged és Hódmezővásárhely között majdan közlekedő villamosvasút (tramtrain) teljesen új pályát kap, hogy a vonatok ezen a szakaszon 100 kilométer per órás sebességgel is járhassanak.A Swietelsky Vasúttechnika Kft. a több mint 25 milliárd forintos beruházással előbb a Hódmezővásárhelyi Népkert állomás és Algyő közötti szakasz korszerűsítéséhez fogott hozzá. Az állomásokat is érintő munkák mellett megújul 22 kilométeren a vasút, megerősítik az algyői vasúti hidat, és párhuzamosan egy második vágány is épül a szeged-rókusi és a baktói elágazás, valamint – az algyői hídon túl – a sártói elágazás és Kopáncs között. Kopáncsnál már az új vasúton, vonattal hozták a követ a töltéshez.Amíg a vasútvonalat építik, Szeged és Hódmezővásárhely között vonatpótló buszok közlekednek a vonatok helyett. Ez várhatóan jövő áprilisig így lesz.