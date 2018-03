15 fok, maradhat? Csapadékos, de egyre melegebb idő lesz a héten

Csapadékos, de egyre melegebb lesz a jövő hét időjárása. A hét második felében többfelé 15 Celsius-fok körül alakulnak a maximumok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.



Hétfőn többnyire erősen felhős lesz az ég, délután viszont több helyen felszakadozhat a felhőzet, elszórtan valószínű eső, záporeső. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 3 és plusz 3, a legmagasabb hőmérséklet plusz 6 és 11 fok között valószínű.



Kedden és szerdán szórványosan előfordulhat eső, zápor. Kedden helyenként megerősödik, szerdán többfelé megélénkül a szél. Kedden a leghidegebb órákban mínusz 1 és plusz 4, szerdán mínusz 2 és plusz 4 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden napközben plusz 8-12 fok lehet.



Szerdán a maximumhőmérséklet jellemzően 10-16 fok között alakul, de északkeleten csupán 7-9 fokig melegszik a levegő.



Csütörtökön több helyen várható eső, zápor és a szél is megélénkül, többfelé megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet 2-7, a legmagasabb hőmérséklet 7-13 fok között alakul (nyugaton az alacsonyabb, keleten a magasabb értékekkel).



Pénteken elsősorban a nap első felében várható többfelé eső, zápor. A légmozgás élénk, helyenként erős lesz. A minimumhőmérséklet 0 és plusz 6 fok között valószínű. A nappali maximumok 10-16 fok között alakulnak.



Szombaton több helyen valószínű eső, zápor. A szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A leghidegebb órákban plusz 4 és 10 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-19 fokig melegszik a levegő. Húsvétvasárnap is több helyen megerősödik a szél. A több-kevesebb napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok is. A minimumhőmérséklet plusz 4 és 9, a maximumhőmérséklet 11-16 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.