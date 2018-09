Akár 31 fok is lehet a jövő héten, és sokáig eső sem várható

Helyenként akár 31 fokig is emelkedhet a hőmérséklet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.



Hétfőn csapadék nem valószínű, sok lesz a napsütés. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 9 és 16 fok között, a legmagasabb hőmérséklet 26-27 fok körül alakul.



Kedden, szerdán és csütörtökön is napsütéses idő várható, csapadék nem lesz. A minimumhőmérséklet kedden 9 és 16, szerdán 10 és 16, csütörtökön 12 és 18 fok között valószínű. A nappali maximumok kedden 25 és 29, szerdán 27 és 30, csütörtökön 28 és 31 fok között alakulnak.



Pénteken is napos idő várható, helyenként délután, estefelé a Dunántúlon növekedhet meg erősebben a felhőzet, de estig csapadék nem valószínű. A leghidegebb órákban 12-18 fok lesz. Napközben 27-31 fokig melegszik fel a levegő.



Szombaton a több-kevesebb napsütés mellett már elszórtan lehet zápor, zivatar. A szél megélénkül, zivatar idején meg is erősödhet. A legalacsonyabb hőmérséklet 14 és 20, a legmagasabb hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.



Vasárnap elszórtan alakulhat ki záporeső, keleten néhol zivatar is lehet. A szél helyenként és zivatar idején megerősödik. A minimumhőmérséklet 12 és 18, a maximumhőmérséklet 22 és 27 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.