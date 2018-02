Ha jót akar magának, ma ne dolgozzon!

Csütörtökökre egyébként minimális csapadékot jósolnak, és mivel a hajnali gyenge fagyból plusz három fokig melegedhet az idő, így javarészt eső formájában érkezik az égi áldás - már az a várhatóan nem túl nagy mennyiség is. A hidegek szombattól kezdődnek, szombaton éjszaka akár mínusz tíz fok is lehet, ami egész jövő héten kitarthat, még nappal sem lesz melegebb mínusz 4 foknál.

Jelmezes a nizzai karneválon. Tud élni: virág, zene, vidámság... csak semmi munka. Fotó: MTI

2016. február 22-én 19,1 fokot mértek Budapesten, ezzel egy negyvenéves napi hőmérsékleti rekord lett a múlté. Két évvel később viszont egészen más arcát mutatja az időjárás: a hét közben érkezett havazás nyomán a hétvégére alaposan lehűlhet az idő, akár mínusz tíz foknál is hidegebb lehet Szegeden is.Két év adataihoz képest tehát közel 30 fokos különbséget mérhetünk az évnek nagyjából ugyanazon szakaszán - miközben lassan a természet ébredését és a tavasz egyre inkább előbukkanó jeleit szeretnénk megtapasztalni.A mai napból viszont gyorsan csinálhatunk egyfajta munkaszüneti napot is: február 22.-e ugyanis Üszögös Szent Péter napja, és ennek a napnak az időjárásától függ, hogy beteg, azaz üszögös lesz-e a gabona. Ha ugyanis ma esik az eső, akkor a népi hiedelem úgy tartja, megüszkösödnek a növények. Az "Üszögnapot" ezért szerencsétlen napnak, hova tovább, dologtiltó napnak tartották, így ezen a napon nem volt tanácsos dolgozni sem - méghozzá azért, mert minden, amibe belefognak, üszkös lesz, és egyébként sincs szerencséjük. Egy próbát lehet megér a főnöknél...

Kim Dzsong Un és Donald Trump a bázeli karneválon nem dolgoztak. Ha így folytatják, nem lesz üszögös a búzájuk - már amelyiküknek lesz búzája. Fotó: MTI

Egyébként régen február 22-én nem nyúltak lisztbe sem, mondván, üszögös lesz a búza, de tyúkot sem ültettek, mert megfeketedik a tojás - és az sem volt ritka, hogy gyertya alá tették a gabonaszemeket, hogy a láng megvilágítsa őket, így ne legyenek feketék, azaz üszkösek.

Ha már az elkövetkezendő napok időjárása és népi bölcsességek, szombaton Mátyás napja lesz. Azt tartják, "Mátyás ront, ha talál, ha nem talál, csinál" - azaz elűzi a telet, viszont ha éjszaka fagy, akkor még negyven napig hideg lesz. Nos, most a leghidegebbeket éppen Mátyás napjára várják, és a harminc napos előrejelzésekben sem mutatkozik igazán tavaszi idő - ha nem is lesz nagyon hideg, de tíz fok fölé aligha kúszik a hőmérő a prognózisok szerint. Tavaly egyébként egészen jó időjárás volt Mátyás napján, volt, ahol tíz foknál is melegebb volt - pár nappal később, február 28-án pedig Kiszomboronaz egész országban, egész pontosan 21,6 fokot mértek.A témábanMolnár Gergely PhD-hallgatóval, a Szegedi Tudományegyetem TTIK Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszékének városklimatológiával foglalkozó szakemberével, aki elmondta: a következő három hétben igazi télies időjárásunk lesz.