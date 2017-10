Mérsékelték a sok eső miatti harmadfokú figyelmeztetéseket

Korábban Budapestre, Pest és Fejér megyére harmadfokú figyelmeztetést adtak ki a nap folyamán várható sok eső miatt. Ezt mérsékelték, két észak-nyugati megyében pedig visszavonták a korábban kiadott figyelmeztetést. Jelenleg a fővárosban, Pest megyében, továbbá Baranya, Fejér, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna megyében van érvényben másodfokú, míg Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Veszprém és Zala megyében elsőfokú figyelmeztetés. Az Országos Meteorológiai Szolgálat az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében azt írta: hétfőn napközben további 10-20 milliméter, a Dunántúl középső és keleti részén, illetve északon helyenként 20-30 milliméter körüli csapadék várható.



Ennek megfelelően a nyugati, északnyugati, illetve a délkeleti országrészt leszámítva a csapadék összmennyisége helyenként elérheti 70-80 millimétert is. A nap második felétől már jellemzően csökken a csapadék intenzitása, majd hétfő késő estére szinte mindenhol megszűnik az intenzív csapadék. Emellett az erős szél miatt továbbra is elsőfokú figyelmeztetések, illetve riasztások vannak érvényben Baranya, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megye területén. A Dunántúlon a legerősebb széllökések kedd délutánig több helyen meghaladják a 60-70 kilométer/órát. Főként a Balatonnál, illetve a hegyvidéki területeken 80 kilométer/óra fölötti széllökések is várhatók. Hétfő estétől északkeleten is (főként Zemplén, Bodrogköz, az Alföld északi pereme) számítani lehet viharos széllökésekre.



Hétfőn inkább a Dunántúl középső és keleti részén, kedden a Nyugat-Dunántúlon lehet sok helyen viharos szélre számítani. Kedd délutántól mindenhol veszít erejéből a szél - írta a meteorológiai szolgálat.