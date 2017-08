Sosem látott hőség jön - aki nem vigyáz, könnyen rosszul lehet

A 37 fok csak bemelegítés volt

Hűsölés a mórahalmi fürdőben. Fotó: Karnok Csaba

– Nem rendkívüli, bár valóban szélsőséges a mostani időjárás – kezdte Bozóki László, a Szegedi Magaslégköri Obszervatórium meteorológusa, amikor azt kérdeztük tőle, valóban soha nem látott forróság öntött-e el bennünket. Mint mondta: a mostani az év legmelegebb periódusa, ezekben a napokban 39 fok felettiek a rekordok. A két legforróbb nyári napot 1952-ben és 2007-ben regisztrálták: 65 éve augusztus 15-én 39,7 fokot, tíz éve, július 22-én pedig 39,8 fokot mértek – utóbbi az abszolút rekord.Rossz hír viszont, hogy a hétvégén valószínűleg ez megdől, hiszen szombaton és vasárnap is esélyes, hogy eléri a 40 fokot a hőmérséklet – városon kívül, árnyékban.Vagyis a tegnapi 37 fok csak bemelegítés volt a kánikulához, és jó hír, hogy ma sem számíthatunk még ennél nagyobb hőségre. Aki tehát úgy érzi, már ez is sok, készüljön fel lelkileg a hétvégére. Főleg annak fényében, hogy szombaton és vasárnap a napi középhőmérséklet is 30 fok felett várható, vagyis az éjszakai órák sem hoznak felfrissülést.– A meleg mindenkinek megterhelő, az időseknek, gyerekeknek és a szívbetegeknek viszont különösen – hívta fel a figyelmet Forster Tamás, a SZTE II. Számú Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ tanszékvezető egyetemi tanára. – Az átlagos tartós meleg tágítja az ereket, és ezáltal csökkenti a vérnyomást, extrém melegben viszont felmehet a vérnyomás, hiszen ahogyan fogy a folyadék a szervezetből, a szív is szaporábban kezd dolgozni. Így a szélütés és az infarktus kockázata is megnőhet, de az ártalmatlanabb rosszullétekből biztosan több van ilyenkor.

Csak kora reggel és késő este mozduljunk ki

A vadasparkban almát kapnak a fürdőző medvék. Fotó: Kuklis István

A belgyógyász-kardiológus professzor azt javasolja, tűző napon ebben a nagy melegben senki ne tartózkodjon, vagy ha ez mégis szükséges, viseljen fejfedőt és hosszú ujjú, lenge felsőruházatot. Az idősek és a gyerekek száradnak ki a legkönnyebben, ők különösen sokat igyanak, de mindenki másnak is fontos a bőséges folyadékfogyasztás. A rendszeres zuhanyozás, mosdás is segítheti a testhőmérséklet megfelelő csökkentését. Aki pedig megteheti, kora reggel és késő este mozduljon csak ki otthonról, a napot pedig töltse hűvös, elsötétített helyen.És ha már hűvös, az sem mindegy, hogyan klimatizálunk – ha megtehetjük.– Általában azt javasolják, hogy 8-10 fok legyen a különbség a kinti és a benti hőmérséklet között, de kánikulában nyilván senki nem állítja 32 fokra a klímaberendezést – mondta Tornyi Koppány, a Dél-alföldi Klíma Kft. ügyvezetője. – Azt gondolom, a 24-25 fok kellemes komfortérzetet ad, de csak akkor, ha a berendezés semleges irányba mozgatja a levegőt, vagyis sem ágyra, sem asztalhoz vagy kanapéra nincs ráirányítva. A klímák 8-10 fokos levegőt fújnak ki, ez közvetlenül ránk érkezve akár tüdőgyulladást is okozhat.

A medvék és a tigrisek lubickolnak

Erős az UV-sugárzás

Az Országos Meteorológiai Szolgálat felhívja a figyelmet arra, hogy a mai napon a figyelmeztetési értéket meghaladó, 7,8-es (nagyon erős) UV-B-sugárzás várható. Ez azt jelenti, hogy normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet.

A szakember hozzátette: nem érdemes a klímát ki-be kapcsolgatni: ha a hőségben folyamatosan működik, kevesebbet fogyaszt, mint ha újra és újra le kell hűtenie az átmelegedett falakat és bútorokat. A mostani, modern berendezések pedig nem is használnak napi 2-300 forintnál több áramot.Találtunk egyébként olyanokat is, akiknek egyáltalán nincs melegük – vagy legalábbis nem zavarja őket a nyári hőség. A vadaspark medvéi – bunda ide vagy oda – kiválóan elvannak a nyárban, igaz, saját strandjuk is van hozzá. Ki is használják a lehetőséget, és akár 20 perceket is pancsolnak a vízben. A tigrisek szintén szeretnek lubickolni, azok az állatok pedig, amelyeknek nincs a kifutójukban nagyobb vízfelület, időnként kapnak egy kis locsolást gondozóiktól. – Szerencsés egyébként a helyzetünk, hiszen a park egy erdőben fekszik – mondta Veprik Róbert igazgató. – Több fokkal kevesebb van itt, mint a városban, így a hőség hozzánk lassabban gyűrűzik be.