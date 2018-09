Utolsókat rúgja a nyár - egy szeles 30 fokkal

Szerdán is sok napsütésre számíthatunk, de helyenként felhők is megjelenhetnek az égen, viszont csapadék az ország legnagyobb részén nem várható, legfeljebb kis valószínűséggel a nyugati határnál fordulhat elő délután átmenetileg egy-egy futó zápor. Az Alföld déli és középső tájain megélénkülhet a délkeleti szél. Hajnalban 7-14, napközben 27-30 fokot mérhetünk. Frontmentes idő várható - írta az Időkép 543 – A győri huszárok a vásárhelyi csatában szétverik a környéket dúló törököket és tatárokat.1783 – Montgolfier forrólevegős léggömbjének felszállása a versailles-i kastély parkjában, XVI. Lajos francia király és felesége, Marie Antoinette jelenlétében. A kosárban csak egy tyúk, kacsa és birka van, ember repülését a király nem engedélyezi. A léggömb 8 percet tartózkodik a levegőben és két kilométert repül.1853 – I. Ferenc József osztrák császár és magyar király megtekinti a Bécsbe szállított Szent Koronát, és elrendeli annak a budai várban való őrzését.1857 – Bevezetik Magyarországon az új ezüst forintot.1870 – A porosz hadsereg megkezdi Párizs ostromát.1893 – Új-Zéland elsőként a világon szavazati joggal ruházza fel a nőket1928 – Bemutatják Amerikában az első Mickey egér rajzfilmet.1931 – Statáriális bíráskodást vezetnek be Magyarországon, miután Matuska Szilveszter felrobbantotta a síneket a 10. számú bécsi gyorsvonat alatt a biatorbágyi viadukton. A robbantással először a kommunistákat vádolták.1959 – Hruscsovot nem engedik be Disneylandbe, biztonsági okokra hivatkozva.1972 – A londoni izraeli követségen bomba robban, egy diplomata meghal.1981 – A Central Parkban rendezett ingyenes koncerten 400 ezren hallgatják Simon and Garfunkelt.1991 – Megtalálták "Ötzi"-t, egy több ezer éves mumifikálódott similauni férfit, az Alpok Ötz-völgyi gleccserében, Ausztria és Dél-Tirol határvonalán (jelenleg a Bolzano-i Városi Múzeumban őrzik).2002 – Budapesten aláírják a kormány és a négy parlamenti párt közti megállapodást az Európai Uniós csatlakozást érintő ügyekben való együttműködésről.1909 – Ferdinand Anton Ernst Porsche osztrák mérnök, autóipari menedzser, a Porsche sportkocsik névadója († 1998)1948 – Jeremy Irons Oscar-díjas angol színész1976 – Karafiáth Orsolya magyar költő1983 – Kirsty Coventry zimbabwei úszónő1881 – James A. Garfield az Amerikai Egyesült Államok 20. elnöke, hivatalban 1881-ben (* 1831)