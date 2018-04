A farkas és a szúnyogok

Kedves Olvasóink, most egy állatmesét osztok meg Önökkel. Egyik főszereplője egy farkasember – legalábbis a vezetékneve szerint –, a másik pedig a világ egyik legidegesítőbb állata. Akár azt a címet is adhattuk volna az írásnak, hogy Anyád! A szúnyogok – de ezt anno Jancsó Miklós lestoppolta egy filmjéhez. Szóval volt egyszer – vagyis van – egy emberi farkas, akit nagyon szeretnek a szúnyogok. Ha egy is éhes 10 kilométeres körzetben, biztosan megtalálja – így a farkas nem viszonozza az érzelmüket. Mégis, nincs az a vízparti kempingezés, alkonyati séta, ahol nyugton hagynák – aki volt viszonzatlan szerelem alanya, az tudja, mennyire idegesítő lehet, pedig rajongója jó esetben nem szurkálja meg, és nem szívja ki a vérét. Engem nem vigasztal, hogy a fecskék szeretik, hördültem fel, amikor egy nyári reggelen megláttam akkor még csecsemő kislányomat. Azt hittem, bárányhimlős, de milyen bárányhimlő az, ami csak a ruhából kilógó részeken okoz kiütést? Véresre legalább nem vakarta magát – azt én szoktam, és ilyenkor tényleg sajnálom, hogy nincs rajtam annyi szőr, mint egy farkason. Bár akkor kétlem, hogy lettek volna gyerekeim.



Szóval szurkolok, hogy pusztuljanak a szúnyoglárvák a biológiai irtástól. Ami marad, azt majd megeszik a fecskék, nekik is élni kell valamiből. Mert nemcsak a szúnyogokkal van bajom, hanem a vegyszerekkel is – azzal a szúnyoggal, amelyiket felzaklatott a permetezés, meg még nagyobb. Hajrá, biológiai védekezés – hogy minél kevesebbet kelljen szórni abból, ami nem természetes.



Amúgy becsüljük meg magunkat, örüljünk, hogy nem egy szibériai mocsár mellett élünk. Az ott lakó szúnyogok nemhogy a vérünket akarnák, megennének minket reggelire – az itteniek méretén meg csak röhögnének.