A mi palotánk

Biztató, hogy Szegeden sikerült végre méltó funkciót találni az egyik legszebb belvárosi palotának. A néhai Bartók Béla Művelődési Központ 2008 áprilisa óta üresen álló épületéhez sokunkat szép emlékek fűznek. Mielőtt elcsábított volna a rendszerváltás forgataga, én néhány hónapig még a legendás Bartók Kórus Rozgonyi Éva vezette próbáira is jártam oda. A kilencvenes évek elején kezdő újságíróként többször éjszakáztam ott.



A pincében működő kaszinóba az aznap esti színházjeggyel is be lehetett jutni. Emlékszem, a kakasülőre szóló kétszáz forintos belépőért két ötmárkás zsetont adtak. Ha egyiket a feketére, másikat a pirosra tettük fel a ruletten, majdnem biztosan nyertünk vele tíz márkát. A németek pénze pedig olyan erős volt, hogy ez többszöröse volt akkoriban egy kezdő tanár vagy újságíró egy napra jutó bérének. Vagy hatszor megnéztem Frankó Tücsiéket Galgóczy Judit Figarójában, és a filléres karzatjegy a ruletten kemény valutává alakult.



Abból pedig lett olyan téli kabát, menő bakancs, amire a szűkös fizetésből nem futotta volna. Ráadásul a kaszinóban sok városképi figurát más oldaláról lehetett megismerni. Az ügyvédi kamara szigorúan nyilatkozó elnökéről például kiderült: megszállott szerencsejátékos. A kaszinó bezárt, de a díszteremben maradtak az emlékezetes kulturális estek. Az operabarátok sok nagyszerű koncertje Gregor Jóskáékkal, könyvbemutatók, stúdió-előadások, kórushangversenyek. Milyen pazarul játszotta ott a Salieri Kamarazenekar Pál Tamással a Jupiter-szimfóniát! Azt is nehéz lenne felsorolni, hány remek tárlatot láttunk a B Galériában.



Amikor bezárták a Bartókot, nem gondoltuk, hogy a nagyszínházzal szemben egy ilyen épületet hosszú évekig pusztulni hagynak. A csodás palotát a kereskedelmi és iparkamara építtette még a nagy millenniumi fejlesztések idején, 1896-ban – pár éve pedig arról írtunk: rontja a városképet a madárürülékes, koszos főbejárata. Ennek vége, jövő őszre 1,3 milliárdból Szeged egyik büszkeségeként, a tudományt és a legkiválóbb tehetségeket szolgálva születhet újjá az ikonikus épület.