Baleset akárhol, akármikor, akárkivel történhet, még a legóvatosabb emberekkel is, akármennyire is felkészültek, akármennyire is próbálnak védekezni ellene. A megelőzés fontosságát nyilván nem lehet eléggé hangsúlyozni, és az ember azt gondolná, hogy mindenki mindent megtesz azért, hogy minél kevesebb baleset történjen. Éppen ezért megdöbbentő az az adat, hogy a gyermekekkel a legtöbb baleset otthon történik. Ennél sokkal megdöbbentőbb az, hogy minden második megelőzhető lenne.



Eszerint a szülők egy része még ott sem tesz semmit a megelőzésért, ahol a legkönnyebb lenne, azaz otthon.



Az elsősegély-tanfolyamról szóló cikk olvastán azt éreztem, hogy ufó vagyok, amiért a gyerekek születése után, ahogy fel tudtak állni, és elérték az alsó polcokat, feljebb pakoltam onnan mindent, ami rájuk zuhanva sérülést okozhat. Aztán a másodikról is. Ennek az lett a következménye, hogy egy pár évig gyakorlatilag üres volt az alsó két polc a nappaliban, ami persze hülyén nézett ki, de akkor nem ez volt a legfontosabb szempont. A harmadik polcról szerencsére már nem kellett elpakolni, mert mire elérték, addigra azt is megértették, hogy miért nem célszerű felmászni oda, vagy lerángatni onnan bármit. A takarítószereket is igyekeztem olyan helyre tenni, ahol nem érik el, és ha véletlenül meg is találták, ne tudjanak egyetlen mozdulattal például vízkőoldót vagy mosogatószert inni. A polcokat, szekrényeket egymáshoz, illetve a falhoz rögzítettük, a szobanövényeim között pedig még enyhén mérgező sincs.



Tényleg nem értem, hogyan fér hozzá egy kisgyermek a mosókapszulához. Nem értem, hogyan ránthatja magára egy gyerek a tűzhelyen lévő fazekat. Hogyan lehet otthagyni mondjuk egy háromévest felnőtt felügyelete nélkül a működő tűzhely mellett? Ha főzés közben bármiért ki kell menni a konyhából, miért nem viszi magával a kicsit is?

Azt hiszem, több elsősegélynyújtó tanfolyamra lenne szükség.