Balkonparadicsom

Ahogy most Spanyolországtól független államot akarnak a katalánok, egy magyar író Magyarországtól független Budapestet szeretne. Bejelentette, pártot alapít, várja a csatlakozókat. Bruck András úgy érvel, hogy Budapest termeli meg az ország nemzeti jövedelmének 40 százalékát, de egyre kevesebbet költhet magára; az egymást követő kormányok azért vettek el a fővárostól egyre többet, hogy életben tartsák a vidéket. Bruck az őcsényi menekültellenes felzúdulásban látja megnyilvánulni a vidék mentalitását, a mozdíthatatlan középkort – míg Budapesten ezrek segítették azokat, akik az országon átvonultak. „Nem tudom, a vidék mit akar, de Budapest élni, szabadon lélegezni, fejlődni szeretne" – írja.



Bruck András pártjából nem lett országos hír. Egyelőre nem osztotta ki az írót kormánypárti újság, sem politikus. A közösségi oldalon azonban érdekes vita zajlik szenvedélyes felhívásáról. Én egy olyanba futottam bele, amelyet újságíró indított, és társadalomkutató akadémikus is hozzászólt. Végül már arról folyt a disputa, felnőtt hangon, hogy tényleg természetesnek kell-e elfogadni bármiféle egyenlőtlenséget; hogy a győztes tényleg mindig azért győztes-e, mert többet teljesített, a vesztes pedig azért az, mert azt érdemli.



Újlipótvárosi ismerősöm – egyike azoknak, akik az utóbbi években költöztek Budapestre, hogy ott termeljék tovább a nemzeti jövedelmet – arról beszélt nemrég, hogy nem meri lekaccsazni a szomszéd néni balkonparadicsomát, nehogy kárt okozzon. Ha viszont hazajön, gond nélkül beáll a fóliába, és csinálja, ahogy régen. Így idomul az ember új lakóhelyéhez. Vajon elkapható-e az a pillanat, amikor már inkább oda tartozik? Ez a paradicsom jutott most eszembe. Amikor a hatalom ellenségeket mutat föl óriásplakátokon, és a vele szemben álló írástudó is azt keresi, ami elválaszt, és nem megismerni akar, hanem ítélkezni – az már a vég. De legalábbis „egy jó csipetnyi fűszeres pokol".