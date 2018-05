Két és fél hónap szabadságot kapnak néhány hét múlva a diákok azzal, hogy kitör a vakáció. Míg az általános iskolások ilyenkor táboroznak, a tiniknek nem marad más, mint a tengődés, és sok esetben az értelmetlen semmittevés. Persze őket nem zavarja, hogy egész nap a táblagép-okostelefon-játékkonzol szentháromságban zombiznak, de azért az mégis csak motivációt jelenthet, hogy ha néhány hetet feláldoznak ebből munkára, lesz miből elutazni valamelyik nagy fesztiválra, vagy tudják finanszírozni a hétvégi kocsma és mozitúrákat, amikre most szintén rengeteg idejük van.



Annak idején én is dolgoztam: például mászkáltam az autók között és egy már nem létező benzinkúthálózat szórólapját osztogattam a kipufogófüstben. Az autósok néhány nap után már ismerősként üdvözöltek, a minden nap arra járó üdítős cég képviselője hozta a reklámpólót, kólát, és akkor még soha senki nem nézett rám úgy, mint a véres rongyra, hogy valamit a kezébe próbálok nyomni. Kifejezetten élveztem a munkát és sajnáltam, amikor vége lett. A diákmunka egyszerűen egy jó buli volt, az pedig, hogy mindezért pénzt is kaptam, csak hab volt a tortán.



Éppen ezért nem értem azokat a szülőket, akik azt mondják: az ő kislányuk, kisfiuk bizony ne dolgozzon nyáron. Miért is? Mert még a végén értelmesen töltené a szabadidejét? Mert felelősséget tanulna? Vagy mert érzékelné, mennyi meló van abban a pénzben, amit aztán egy este alatt eldorbézol? Azt gondolom, a nyári diákmunkára nem úgy kellene tekinteni, mint valami kizsákmányoló rabszolgatartásra, de úgy sem, mint életre nevelő büntetésre. Ez egy lehetőség, hogy a nyár ne csak haszontalanul teljen. Emellett pedig egy nagy kaland, amit egyszer ugyanúgy ki kell próbálni, mint a sátrazást a SZIN-en, vagy az éjszakai fürdőzést a Balatonban.