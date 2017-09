Ezt nem hiszem el

Sokat beszélünk arról, hogy a szavaknak erejük van. Leírva megmaradnak, számon kérhetők. Az ismert mondás szerint legutóbb még úgy vélekedtem: a szó elszáll, az írás megmarad. Tévedtem, az írás is. És a szavak, mondatok pillekönnyűen lebegnek, súlyukat, értelmüket veszítették.



Alig több mint fél év van hátra az országgyűlési választásokig. A kormányoldal egységes – menetel az újabb győzelem felé –, míg az ellenzék megosztott. Elemeire hullott. Kis túlzással minden törpe, 0 százalékos párt is úgy képzeli: vele fogjanak össze a többiek. Vezető erők akarnak lenni, ütőképes, hiteles vezetés és erő nélkül. Egymással marakodnak a még nem létező koncon.



Mindegyik azt szajkózza, kormányváltást akar. Nem hiszem el. A szavakon kívül semmi jelét nem látni. Az észszerű, a programokat – ha egyáltalán van olyan – és a húzó személyiségeket összebékítő, egy platformra hozó cselekvésnek, akaratnak nyoma sincs. Mindenkinek engedni kellene a „48-ból", Botka Lászlónak és Gyurcsány Ferencnek is – hogy két emblematikus figurát említsünk. Bár még van idő – minden nappal egyre kevesebb –, nem hiszem, hogy ez megtörténik. Azzal érvelnek, nagy az esély, mert az emberek legalább kétharmada csalódott, kormányváltást akar. Ezt elhiszem. De azt nem, hogy ennek érdekében mostanában egységesen lépnek fel. Kár. Így viszont nagyon unalmas, tét nélküli lesz a választás.