Gondolkodjunk

Két hír a mai lapból: megtámadták a beteg gyermekeket segítő taxist, szabadtéri kiállításon döntött le egy szobrot egy nő. Szögezzük le a legelején: ezekre még több hektoliter alkohol sem adhat magyarázatot, mentséget meg pláne. Mégis mi járhatott a fejében a nőnek, aki leborította a szobrot a helyéről? Szeged egyik legforgalmasabb közterületén történt az eset, ahol ott a Rektori Hivatal épülete, a Nagyáruház, plusz még a kiállítás is. Vajon mit hitt? Hogy nincs egyetlen egy darab térfigyelő kamera se? Hogy nem lesz egy szemtanú sem? Ennek az esetnek a körülményeiről kevesebbet tudunk, de annyira nem lehet berúgni, hogy az ember így elveszítse a kapcsolatát a valósággal.



A másik esetről, Berinszki Zoltán megtámadásáról kicsit többet tudunk, ott például erősen valószínű, hogy ittas volt az, aki nekiesett a taxis kocsijának. Ezzel együtt nem értem, végtére is a taxisokat sokkal kevésbé kell félteni, ha önvédelemről van szó, mint a hétköznapi sofőröket. Vajon neki mi járt a fejében? Hogy a taxis majd elnézi neki, amint üti-veri a munkaeszközét? Vagy hogy nem fog tudni személyleírást adni a rendőröknek? Azt persze a támadó nem tudhatta, hogy a taxisok közül is az egyik legismertebbnek esik neki, így az ügynek is komolyabb visszhangja lesz. Ezzel egyébként az ügy végén még lehet baja bőven a támadónak, a bíróságon súlyosító körülménynek számít, ha a bűncselekmény a közvéleményt megbotránkoztatja. Remélem, hogy ez megtörténik, a szerkesztőségben legalábbis mindannyian felháborodtunk azon, hogy pont egy ilyen jó szándékú, segítőkész embert ért támadás.



A jövőre nézve csak azt tudom tanácsolni mindenkinek: ne igyon, ha nem bírja, mert annak nem lesz jó vége. Legalábbis ne igyon annyit, amennyitől már elfelejt gondolkodni.