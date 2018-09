Nem vagyok valami nagy paraszt, legalábbis mezőgazdasági értelemben. Azaz a földhöz, a földműveléshez nem konyítok túlságosan. Biztosan ezért csodálkoztam el az átlagosnál jobban, amikor egy kisteleki szántóföld mellett szerintem legalább egymillió kis fekete hernyót mutatott nekünk Géczi Józsefné. Annyi persze biztosan nem volt, de hogy feketéllett tőlük a földút néhol, ez tény. Amikor Géczi Józsefné telefonált, hogy lerohanták a fóliasátraikat a hernyók, kicsit szkeptikus voltam, gondoltam nem lehet olyan vészes a helyzet. De kiderült: az. És nem csak náluk. A szomszédságukban van egy körülbelül húsz hektáros parcella, szerintük onnan indult a támadás. A húsz hektár mentén most mindenütt veszélyben a termés. Azon a földön egyébként korábban olajretek termett. Azt levágták, és utána megtárcsázták a földet, amibe így valószínűleg visszakerült egy csomó mag, ami újra kikelt, ráadásul a gazda vetett bele egy kis búzát is. A hernyók meg valahogy megszaporodtak, és szó szerint letarolták a nagy darab földet. Mikor pedig ott már nem volt mit rágni, megindultak a szomszédos vetések felé. A baj azonban nem ez, hanem, hogy nem lehet ellenük védekezni. És nem azért mert nincs rá vegyszer, valahogy biztosan ki lehet irtani őket. A jogszabály nem engedi a beavatkozást. Kiderült ugyanis, hogy „ökológiai másodvetést" nem szabad vegyszerezni, különben elvehetik a föld utáni támogatást. Így aztán hülye lenne a bérlő permetezni, bármennyire is szeretne. A hernyók valószínűleg átkúsznak Gécziékhez, azt amit találnak, megesznek. Azaz egyelőre – legalábbis ennek a jegyzetnek a befejezéséig – nem oldódott meg a kisteleki hernyóhelyzet. De a remény hal meg utoljára, mert már délután kimentek valamelyik hivataltól, hogy felmérjék a helyzetet, és megnézzék, mit tudnak kezdeni a hernyókkal.