Kommentelők

Jó, hogy van az internet, de azért elég sok ostoba ember is használja, ez tény. A héten írtuk meg, hogy egy mórahalmi általános iskolás kislány nagymamája a Facebookon tartotta fontosnak közölni: szerinte a kislányt az iskola egyik tanárnője a hajánál fogva becibálta a tanterembe, és szappannal kimosta a száját. Az asszony szerint az elsős kislány félelmében bepisilt, és azóta fél a sötétben. Mindezt állítólag azért, mert csúnyát mondott a tanárra.



A történetnek természetesen komoly visszhangja lett, a nagymama bejegyzése nagy felbolydulást okozott a közösségi oldalon is. A poszt megjelenése után azonnal elkezdek özönleni a hozzászólások, amelyek nagyobb részében épp, hogy nem akarták halálra ítélni a tanárnőt, aki szerintük túl szigorúan bánt a gyerekkel. A másik véleménynyilvánító csapat szerint pedig a pedagógus teljesen ártatlan, bezzeg a mai gyerekek anyagyilkosok, nem ismerik a tiszteletet és a jó modort.



Volt azért egy józan kisebbség, amelyik valamilyen vizsgálatot szeretett volna, vagy legalábbis úgy gondolták, hogy a nagymama véleményén kívül jó lenne tudni, mit gondol a tanárnő erről az egészről. Persze végül nem ők nyertek – hogy miért, azt mindjárt leírom. Vizsgálat ugyan volt az iskolában, de erről az igazgatónő azt mondta lapunknak, hogy az édesanya és az iskola is belső nevelési ügynek tartja, és lezártnak tekinti a múlt héten történt „szappanos ügyet". Nyilatkozni pedig nem akar egyikük sem, főleg a kislány személyiségi jogai miatt. Érthető ez amúgy. Berki Krisztiánon (nem a tornászon, hanem a celeben) kívül nyilván a fene se szeretné mutogatni a gyerekét – ha csúnyákat mond, ha nem. De azért jó lett volna tudni, mi lett a vizsgálat eredménye. És ezért nem a józan kisebbség nyert a kommentháborúban. Konkrét információk hiányában maradt a lehetőségük az ész nélkül hozzászólóknak arra, hogy ugyanúgy írják a marhaságaikat, mint eddig. Bár, ahogy már én is sokszor láttam, az ilyen embereknek a tények se számítanak, csak írják, ami szerintük igaz.