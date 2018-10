Azt gondolhatná az ember, hogy a telefonos lelkisegély-szolgálat a mai, modern korban elveszítette létjogosultságát. Hiszen lassan nem is telefonálunk: e-mailt írunk, csetelünk, emoji jeleket küldözgetünk. A beszélgetés is idejétmúlt elfoglaltság – sok embernek erre sincs se ideje, se kedve. Ez a kommunikációs forma megmaradt a tárgyalásokra, munkamegbeszélésekre, a szeretteink, családunk számára pedig napközben a lényegre törő, instant üzenetformák, este pedig a „fáradt vagyok, inkább nézzük a tévét" mondatsorok.



És éppen ez az, ami miatt egy előző évszázadból ránk maradt szolgáltatás még mindig élni, virágozni tud. Miközben ugyanis az életünk egyre inkább a virtuális terekbe helyeződik és elszemélytelenedik, mégis emberek maradtunk, akiknek hiányoznak az érzések és a társaság. Igenis szükség van arra, hogy időnként kiönthessük a szívünket, hogy elmondhassuk, mi bánt bennünket, de egyre kevesebben vannak azok, akik ehhez találnak hallgatóságot. Gyerekeink már úgy nőnek fel, hogy a családi életet az egymás melletti telefonnyomkodás jelenti, a barátokat pedig azok, akik ugyanazt az online játékot játsszák, mint ők. Lehet, hogy sokan nem is tudják, milyen az, amikor csak úgy leülnek valakivel, és akár órákig lelkiznek, nevetgélnek vagy pletykálnak. Szüleik, nagyszüleik viszont tisztában vannak vele, mi veszett el a mai világból, és keresik a lehetőséget, hogy szólhassanak valakihez.



Szomorú, hogy sokan már csak idegenekben találják meg ezt a személyt, egy telefonszám mögött. Ahelyett, hogy családjuk, barátaik hallgatnák meg őket, fel kell hívniuk egy központot. Egy arc nélküli hang az, amibe kapaszkodhatnak, ha úgy érzik, összeomlott a világ körülöttük, egy ismeretlen az, akinek a legféltettebb gondolataikat elmondhatják. És vélhetően ezek a hangok lesznek azok, akik a ma fiataljait is meghallgatják 10–20 év múlva is. Mert lelki problémák mindig lesznek, a valódi barátok viszont, akik ezeken segíthetnének, valószínűleg ugyanúgy eltűnnek majd, mint a vonalas telefon vagy a nagy családi beszélgetések.