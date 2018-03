A profilozás területére sorolja a szakma azt a gombnyomásra előállítható információtömeget, melynek során az arcfelismerő rendszer 3 másodperc alatt 90 százalék pontossággal beazonosít egy személyt – bárhol a világon. De megfigyelhetik a repülőtéri utas járását is, hogy milyen csomagok vannak nála, nehogy terrorista legyen. De egyetlen gombnyomással adatokat lehet előállítani az egészségi állapotunkról éppen úgy, mint vásárlási vagy éppen internetezési szokásainkról.



Túl sok mindent lát ma már a Nagy Testvér, s mi is segítünk neki a közösségi oldalakon a megosztásokkal. Nagyobb rendet akar az adatvédelmi területen az Európai Unió, ami üdvözlendő, de lesznek meglepő mellékhatások is. Ha például egy Erste Bankos ügyfél a szegedi fiókra panaszkodik, ennek kivizsgálását fel kell ajánlani az osztrák adatvédelmi hatóságának. Ott van a bank központi ügyintézése, ők fognak eljárni, kommunikálni, a magyarok csak közbülső szereplőként véleményezhetik az eljárást. Ha a panaszos nem ért egyet a határozattal, azt is az osztrákoknál kell megtámadni. Természetesen fordítanak nekünk németről magyarra, de így sokkal hosszabb lesz az ügy – nem biztos, hogy ezután is belekezdünk.



Az adatvédelmi hatóság itthon mindenki felett áll. Egyetlen érdemi kivétel van, ha a bíróságon vétenek az adatvédelmi szabályozás ellen – elhangzik például, hogy milyen súlyos betegségre tekintettel maradt távol a tanú –, akkor az ügyben fellebbviteli bíróság jár el.



Kevés olyan szervezet lesz, amelyiktől úgy kell majd félni, mint az adatvédelmi hatóságtól, s amelyik olyan brutálisan büntethet – gyakorlatilag mindenkit. A közhatalmi szektorban persze alacsonyabbak lesznek a tételek, egy kórházat nincs értelme horribilis összeggel sújtani, azt a költségvetésnek úgyis ki kell pótolnia, tenné a pénzt egyik zsebéből a másikba.