Lassan két éve várja rácsok mögött a szír férfi, hogy eldöntse a bíróság, elítélik-e terrorcselekmény miatt vagy sem. Első fokon tíz évet kapott, a másodfokú bíróság viszont úgy látta, hogy a tényállást nem kellő alapossággal bizonyította a törvényszék. Indul az egész elölről. Az elsőfokú tárgyaláson majdnem leestem a székről. Olyan hangnem uralta a tárgyalótermet, amilyenre annak ellenére nem emlékszem, hogy gyakran ülök a bíróságokon. A terrorcselekménnyel vádolt fickó pedig, állítom, azt sem tudta, hogy hol van, csak azt érezhette, hogy valaki igen ingerülten beszél vele úgy, hogy egy szót sem ért belőle. Nagy felhajtás volt, a vádlottat maszkos őrök kísérték.



A másodfokú bíróságon ugyan szintén maszkot viseltek az Ahmedet kísérő őrök, de valahogy mégis teljesen más volt. Ahogy más hangulat volt a tárgyalóteremben is. Egyszer sem hallottam azt a szót, hogy migráns, csak azt, hogy külföldi. Aztán jött az ítélet, amely ha nem is a szöges ellentéte az elsőfokúnak, de azért némi kritika mégis volt benne. Igaz, a bíró kifejtette, hogy egy bíróságnak szíve joga azt a bizonyítékot beemelni az eljárásba, amelyiket jónak látja, de az ítéletben indokolni kell, hogy miért tartotta mérvadónak. Most a bíró szerint ez hiányzott. Ugyanakkor felsorolta, hogy voltak egymásnak ellentmondó vallomások. Nem vették figyelembe a vádlott erőfeszítéseit, amelyeket az erőszak elkerüléséért tett. Sorolhatnám tovább, de inkább arra akarok kilyukadni, hogy mi a franctól lehet ennyire különböző két bíróság megítélése. Sukoró esetében az egyik bíróság letöltendő börtönt adott a vádlottaknak, a másik felmentette őket, a harmadfokú Kúria meg ismét letöltendőt szabott ki. Egy sajtótájékoztatón, amelyen ott volt az Országos Bírói Hivatal elnöke is, megkérdeztem, hogyan lehetségesek ennyire más tartalmú ítéletek. A Szegedi Ítélőtábla elnöke válaszolt Handó Tünde helyett. Harangozó Attila lényegében úgy vélte, milyen klassz, hogy a bíróságok különböző szintjei korrigálhatják egymást, magyarul tök jó a struktúra. Vajon az elkövetett szarvashibáknak van-e következményük? Vagy csak elsuhan a teniszlabda, mint a klasszikusnak számító Nagyításban?