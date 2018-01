Nyilvántartanak

Az elektronikus személyazonosító igazolvány 2016. januári bevezetésétől eltelt két év alatt 2 millió 683 ezer új típusú igazolványt kérelmeztek. Az emberek leggyakrabban a személyazonosságuk igazolására használják az okmányt, de a személyes adatok kiolvasását támogató rendszerek használata is egyre meghatározóbb – közölte év elején a Világgazdasággal a Belügyminisztérium. A lap szerint ma már több mint 190 ezer elektronikus aláírással ellátott e-személyi van forgalomban. Hogy ez jó-e, vagy nem, én komolyan nem tudom.



Lehet, hogy velem van a baj, de nekem évekig nem is volt személyi igazolványom, se e, se másmilyen. Mondjuk néha adódtak gondok, például amikor a rendőrök igazoltattak, és csak egy anyakönyvi kivonatot tudtam nekik mutatni. Végül egy munkaszerződés miatt mégis kellett személyit csináltatni, aminek tavaly, nem sokkal év vége előtt járt le az érvényessége. Most már, felelősségteljes felnőttként (ide képzelhetnek, ha akarnak egy kacsintós szmájlit) azonban résen voltam, és még a lejárat előtt bementem az orosházi kormányablakba, hogy akkor adjanak, legyenek szívesek, egy új igazolványt, ha jön a rendőr, tudjak neki mit mutatni. Nagyon kedvesek voltak, az ügyintéző elmagyarázta, hogy választhatok, csipes, csipes-ujjlenyomatos vagy csak sima személyi igazolvány között. Én a simát választottam, és nem véletlenül. Egészen egyszerűen nem szeretem, ha sokat tudnak rólam.



Tudom persze, hogy merre halad a világ, de nehogy már egy kártyán ott legyen minden adatom a gyerekkori sérvműtéten át a szombati sörözésig! Szerintem így is sokkal többet tudnak az emberekről mondjuk az állami szervek, meg persze a Google, mint kellene. De hát ez van. Amúgy meg Orosházán azt is mondták, hogy hiába a csip, az adókártyát meg a tajkártyát ugyanúgy magamnál kellene tartanom, mint eddig. Mert hiába a több mint két és fél millió