Olcsó trükk

Erősödnek a hangok, amelyek szerint a CEU-ügy egy fontos jogszabályváltozásról hivatott elterelni a polgárok figyelmét: a Munka törvénykönyvének módosításáról. A tervezet ugyanis a maximális 12-ről 36 hónaposra emelné a dolgozói munkaidőkeretet. A kollektív szerződés rendelkezne róla, magyarán: a kormány a munkaadókra és a manapság igen gyenge munkavállalói érdekképviseletekre hagyná a piszkos munkát. Bánki Erik, a parlament gazdasági bizottságának fideszes elnöke nyújtotta be a javaslatot, ami szerinte megkönnyíti a termelési ciklushoz illeszkedő munkaidő-beosztás készítését. Bánki Erik, a Fidesz és a multik bizonyára boldogok lesznek.



Kevésbé elégedett a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Szerintük a módosítás miatt a munkavállalóknak akár 400 órával is többet kell majd dolgozniuk, pluszjuttatás nélkül. Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés „rabszolgatörvényről" beszél, míg a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete elfogadhatatlannak tartja a javaslatot, és a visszavonását kéri, mert ha így marad, akkor a munkaadók ráérnének a hároméves munkaidőkeret lejártakor kifizetni a rendkívüli munkáért járó bért. Ez még viccnek is rossz.



A tervezett módosítás jól tükrözi, hogy a kormány nemcsak az Európai Unió viszonylatában gyakorol sokkulacsos politikát, hanem a multinacionális vállalatok esetében is. Egyszer azt halljuk: a multik globális érdekeket képviselnek, kizsákmányolnak minket, elhordják a profitot. Majd amikor gyárnyitásról és -bővítésről, munkahelyteremtésről van szó, akkor azt látjuk: államtitkárok, miniszterek – olykor maga a törzsfőnök is – boldogan vigyorogva vágnak át szalagokat, és tegyük hozzá némi éllel: minket is. Egy ideje tudjuk, a „főnök" a multiknak vonzó olcsó munkaerőben látja az ország gazdasági felemelkedését. Csak maradjon, aki bemegy a gyárakba. Olcsón.