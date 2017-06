Olvasásra ítélve

Nem mindennapi büntetést mért ki a bíró két állatkínzó fiatalra. A két éve még 15 éves István és a 18 éves Patrik egy mozogni már képtelen kiskutyát megkínzott, meggyilkolt. Mindezt videóra vették, és kitették a netre. Az encsi bíró jogerősen 5 és 6 hónapos felfüggesztett börtönre ítélte a két fiatalt, ami nem nagy ár azért, hogy kínok kínja között taszítottak a halálba egy magatehetetlen kis állatot. Emellett viszont el kell olvasniuk Csáth Géza Anyagyilkosság című novelláját, illetve az ez alapján készült filmet is meg kell nézniük. Olvasó- és filmnaplót kell írniuk. Valószínűleg ez utóbbi lesz a két fiatalnak a büntetés. A bíró jól választott. Ha a két fiatalba szorult némi lelkiismeret – én remélem, hogy igen –, akkor elborzadnak a novella olvasása közben. Magukba szállnak, és látják, hová jutottak a Wittmann fiúk a bagolykínzástól...



Nem csak ennek a két fiatalnak lenne szüksége ilyen kreatív büntetésre. Sokszor az elítéltek közvetlen környezete sem tudja, hogy mit követett el a szomszéd, az ismerős, netán rokon. A bűnelkövetők egy része még odáig sem jut el, hogy felérje ésszel, enyhén szólva sem szép, amit tett. Különösen igaz ez a fehérgalléros bűnözőkre. Egyszer végigkísértem egy vállalkozó büntetőügyét. Annyi kukoricát lopott el, hogy nem is tonnában, hanem vagonban mérték a mennyiséget. A több mint 500 vagonba pedig elég sok takarmány belefért. Végül kimosdatta az ügyvéd. A bíró mindössze 3 év próbára bocsátotta. Soha nem felejtem el az arcát, amikor az ítéletet meghallotta. Éppen csak nem ugrott az ügyvéd nyakába. Ráfért volna némi mellékbüntetés. No, nem olvasás, hanem mondjuk közérdekű munka. Ha a városa főterén kellett volna söprögetnie, lehet, hogy többet ért volna... Persze sejtem, nincs annyi közérdekű munka, mint ahányan kaphatnának ilyen büntetést. De azért ugye jó lenne néhány, vagy inkább több, mondjuk korrupt politikusunkat látni, ahogy közintézmények padlóját súrolják... Én állnék ott gyönyörködni, az biztos!