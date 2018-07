Amikor a Dunabank Makóról elszármazott első embere szűk 30 évvel ezelőtt fantáziát látott a szegedi Régi Hungária felújításában, és bele is ölt jó néhány százmillió állami forintot, már akkor felmerült a kérdés, hol fognak parkolni az autók. Amikor a Quaestor vásárolta meg a félbehagyott, de befektetési prospektusokban igen jól mutató épületet, szóba került, hogy az átlósan szemben található Arany János utcai foghíjtelekre építhetne garázst a szálló. Közben olyan vad ötletek is napvilágot láttak, hogy a mai Stefánia alá kellene mélygarázst építeni, vagy a Tiszán tartósan lehorgonyzó uszályok biztosíthatnának helyet az autóknak.



Időközben megépült az Arany János utcai parkolóház, úgy, hogy semmi köze nem volt a félbemaradt Régi Hungáriához. Akár új lendületet is adhatott volna ez a felújítás folytatásának, mégsem így történt, a Quaestor vissza is adta, el sem kezdte költeni a rekonstrukcióra elnyert pályázati százmilliókat.



Ha jól emlékszem, az átadáskor a szegedi volt a második automata és liftes parkolóház az országban egy fővárosi után, nem tudom, ebben a rendszerben épül-e további Budapesten vagy az országban. Mert automata volt ugyan a mienk, de kezelőszemélyzetet igényelt. Szeged azóta sem lett annyira világváros, hogy eltartsa a drága üzemelésű parkolóházat. Budapesten működik néhány, de kicsit más elven és mindenképpen automatábban – kevesebb humán erőforrással. És persze valamivel jobb környéken, nem ott, ahol a 8 órás munkakezdés komoly torlódásokat okozna. A drága belvárosi óradíjhoz hasonlítva versenyképes ajánlat volt a parkolóház, még inkább a havi bérlet konstrukció, mégsem működött igazán. Abból nem tudott megélni, hogy a leghidegebb két téli hónapra bérletet váltott a környező utcákban lakó és parkoló autós.



Legnagyobb baj persze rendszerhiba, a lassúság volt, mert az emberek ideje még a belvárosi magas parkolási óradíjnál is drágább, türelmük pedig véges. Ahogy a város kasszája is, amely a veszteséget fedezte.