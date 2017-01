A rezsicsökkentett távfűtési díjak egy része adóként visszacsorog a központi költségvetésbe. Legalábbis ezt állítja a Simicska maradék kisebbségi tulajdonában lévő távfűtő cég Dunaújvárosban. Tájékoztatják a lakosságot, hogy a befizetett díjak nem fedeznék a távfűtés valós költségeit, ezért az állam támogatja a cégeket.



Igen ám, de nem minden céget a valós költségek arányában, hanem valami más szándéktól vezéreltetve döntenek arról, hogy melyik városi vagy részben városi cég mennyi támogatást kapjon. Magyarul pofára megy a támogatás. Akár kevesebb is lehetne az összeg, amit fizetünk, ha nem lenne hatósági szabályozás. Erről már többen is vitáztak, bizonygatva, hogy talán a szabadpiacon olcsóbban lehetne már hozzájutni az energiához, mint ahogy nekünk azt a rezsicsökkentő rezsim kiméri.



Nemrég olvastam egy cikket, amelyben egy gödi férfi, aki magánszemélyként a szabadpiacon vásárolt áramot, ráfázott, mert pár napot késett a számla befizetésével, amiért a számla összegének hatvan százalékát szabták ki számára a késedelemért. Igaz, hogy jóval olcsóbban jut áramhoz, de sokkal szigorúbbak a feltételek, mint a védett, úgynevezett hatósági áras piacon. Kényelmesebb-e a valójában drága rezsicsökkentés? Vagy létezik középút?



Én csak hallgatom az okos érveléseket. Jó lenne tudni, hogy milyen lehetőségek közül lehetne választani. De csak a politikai acsarkodáson át jutunk információkhoz, ami viszont nem segít rajtunk. A DK közleménye egy cseppet sem megnyugtató, amiben azt állítják, hogy üresek a gáztározók, veszélyben a lakosság. A párt szóvivője pedig acsarkodva mondja bele a képünkbe, hogy a gáz szabadpiaci ára már jóval alacsonyabb, mint amennyiért rezsicsökkentetten adja a rezsim. Milyen klassz volna, ha azt is hozzátenné, hogy az államok nem úgy vásárolják a gázt, mint mi a kenyeret a piacon. Sok évre, előre szerződnek. Biztosan van ebben is játéktér. De az biztos, hogy mi, akiket vastagon érint az energia ára, soha nem fogjuk megtudni, hogy nekünk mi is lenne a jó.