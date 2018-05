Ruzsai ablak

Marhatrágya, láncfűrész, levesbe való liba- és kacsaaprólék, élő ponty, együtt másfél négyzetméteren. Nincs színesebb, drámaibb olvasmány egy falusi hirdetőtáblánál. A ruzsai Coop bolt mellettit böngésztem, de másutt is ért már ugyanez az élmény. Ezek a hirdetések többet elmondanak a valóságról, mint egy félórás híradóműsor. Választási malac Ruzsán is vár vevőre, a többi ennivaló állat: vágni való birka, nyúl – nyúzva-tisztítva vagy élve –, kosok, négyféle vakcinával oltott előnevelt csibék. Lehet venni kecsketejet, apró krumplit, tritikálét, sőt, batátapalántát. Diófacsemetéket is árul valaki, mások akácoszlopot – amiből kerítést lehet készíteni –, körbálás szalmát, őrlőkádat, szőlőprést. Hirdeti magát földmérő, van eladó föld és tanya.



Hirdet itt a magyar állam is. A tábla mindkét oldalán látható a tájékoztató, mikor érkezik a kormányablakbusz. És igazi ablak a világra az álláshirdetések tömege. Rakodót, raktárost keresnek, a munkához targoncavezetői papír szükséges. Egy zákányszéki vendéglátóhely szakképzett szakácsot szeretne fölvenni, amikor a Szeged melletti Fa-Villa is azért zárt be 35 év után, mert már nem talált ilyet. Egy közeli pizzakonyhára a „betanított szakács" is megfelelne.



„Akarsz főnök lenni?" – így kezdődik egy profin szerkesztett szöveg: csoportvezetőt keresnek ugyanabba az üzembe, ahová betanítható munkást. A pusztamérgesi liba- és kacsavágóhíd szintén betanított munkásokat vár, a veszprémi műanyaggyártó vállalat csomagolót. Szombathelyi, budapesti, győri cég szeretne Ruzsáról anyagmozgatót, mosodai dolgozót vinni. Ehhez elég a nyolc általános. Adnak szállást, fizetik az utazást. Így billen a mindennapokban nyugat felé az ország. De hát tudjuk: mi is „a nyugat" vagyunk sokak szemében, mert van munka, van itt minden. Tényleg?



A hirdetőtábla szembesít a hiányérzetünkkel. Vajon nem világra szóló naivitás arra várni, hogy helyreálljon az egyensúly? Vajon létezett-e ilyen valaha egyáltalán?