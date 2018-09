Sikeremberek

Hatszázötvenezer pályázatból a győztesek között lenni – valljuk be, hatalmas siker. Az viszont, hogy mindez két diáknak is sikerült ugyanabból az iskolából, nem lehet a véletlen számlájára írni. Miközben vitathatatlan a gyerekek tehetsége, nem lehet amellett szó nélkül elmenni, hogy mindezt fel is kellett fedezni és menedzselni kellett. Ez pedig egyetlen embernek köszönhető: felkészítő tanáruknak.



Amikor kiemelkedő tanulmányi sikerekről számolunk be, azok mögött valahogy mindig ugyanazok a pedagógusok állnak. Ugyanaz a biológia, földrajz vagy éppen matematikatanár, akik nem csupán állásnak, hivatásnak tekintik foglalkozásukat. Akik még hisznek abban, hogy tanárnak lenni a lehetőséget jelenti, hogy a jövő géniuszait elindíthassák pályájukon és ezért hajlandók is tenni. Nem csupán annyit, hogy kikérdezik a tananyagot, ennél sokkal többet. Szabadidejüket áldozzák a felkészítésre, a szakkörre, keresik a versenyeket, amin elindíthatják tanítványaikat és saját gyermekükként izgulnak értük minden megmérettetés előtt.



Nemzetközi sikerek bizonyítják, hogy ennek az elhivatottságnak van értelme. És nem csak a tanulmányi versenyeken: ezeknek az embereknek köszönhetjük például azt is, hogy a Cambridge Egyetemre a világ minden országa közül a magyar diákok felvételiznek a legsikeresebben. Mert van néhány lelkes pedagógus, akik nem csak a magyar dolgozatokra, hanem a nemzetközi elvárásokra is felkészítik őket. Plusz munkaként, sok hónapot áldozva erre.



A sikerek legalább annyira az ő sikereik, mint azoké a diákoké, akik aztán ebből profitálnak. Akik a legjobb egyetemeken tanulnak tovább, vagy akik egy rajznak köszönhetően életükben először repülőre ülhetnek családjukkal együtt. Hogy miért van ilyen pedagógusból egyre kevesebb, azon kellene elgondolkozni. És persze megbecsülni azokat, akik nem elégednek meg az átlagossal, a szürke rutinnal – még akkor sem, ha a legtöbb helyen ez is bőven elég lenne.