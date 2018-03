Nem szeretem a telet. Nem szeretem, hogy sötét van, rosszkedvű vagyok tőle, ráadásul húszfokos hőmérséklet alatt én többnyire fázom. A kollégákat hetek óta fárasztom azzal, hogy tavaszt szeretnék, orgonaillattal. Vagy ha ezt nem tudják nekem elintézni, akkor legalább azt érjék el, hogy a MOL-PICK Szeged-meccsek előtt a rituális szelfit a lányommal a sportcsarnok előtt, világosban készíthessük el, ne odabent a nézőtéren.



Aztán a hétvégére megjött az igazi tavasz. A kertben van olyan nárcisz, amelyik napokon belül virágozni fog, rügyezik az aranyvessző, a rózsa és az orgona is. És ugyan az idegenbeli meccsre nem utaztunk el, így aztán szelfit sem készítettünk, de meg tudtuk volna csinálni világosban.



Kabát és sapka nélkül, mert majdnem húsz fok volt, így én sem fáztam annyira. Nem sokkal később viszont kifejezetten melegem lett: parádés játékkal, a tévé képernyőjén keresztül is érzékelhetően parádés hangulatban a csapat A Meccsen 11 év után először nyerni tudott idegenben a Veszprém ellen, vagy ha a rendes játékidőben aratott győzelmeket nézzük, akkor 15 év után.



A mérkőzés presztízsét mutatja, hogy bár tétje nem volt, az eredmény semmilyen variációban nem változtatott volna a bajnokság állásán, egyik csapat sem csinált úgy, mintha mindegy lenne. A Szegednek ezt a teljesítményt kellene fenntartania a következő időszakban, hiszen most komoly téttel rendelkező mérkőzések következnek a Bajnokok Ligájában.



A hazai bajnokságban ugyan az igazi veszélyt jelentő ellenfeleken már túl van a csapat, de egyrészt az ördög nem alszik, másrészt a döntőben is meg kellene ismételni a Veszprém ellen a mostani teljesítményt, és főleg az eredményt. Lehetőleg kétszer, először itthon, aztán idegenben is. Ez azonban még odébb van, egyelőre örüljünk neki, hogy az első igazi tavaszi hétvége egyben az évszak legszebb hétvégéje is volt.



Ó, várjunk csak. A Szeged és a Veszprém részvételével a magyar kupa négyes döntőjét nagyjából egy hónap múlva, szintén egy tavaszi hétvégén rendezik...