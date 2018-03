Vesztes város

Amikor hétvégén a Tisza-parton sétálok, gyakran azon tűnődöm, mennyi lehetőséget elszalaszt Szeged. Nem csak önmagunkat okolhatjuk emiatt, a pusztító nagy árvíz után, az utóbbi évszázadban is három súlyos csapás érte a hajdan Budapest lehetséges ellenpontjaként emlegetett várost.



A legnagyobb a trianoni döntés volt, amely elvette Szeged szinte teljes gazdasági „hátországát". A második világháború után hullámzó kapcsolatunk Jugoszláviával és Rákosi rossz börtönemlékei is közrejátszhattak abban, hogy lassabban fejlődött a napfény városa. A rendszerváltás sem hozta el a megváltást, épp ellenkezőleg: ipara nagy részének elvesztésével Szeged talán nagyobbat zuhant, több munkahelyet elvesztett, mint korábban.



A boldog békeidőkben még Szeged volt a történelmi Magyarország második legnépesebb, legígéretesebb városa – közel százezer polgárt számláltak itt –, azóta az összes utána kullogó egykori „versenytárs" elhúzott mellette. Az 1910-es népszámláláskor csak 62 ezres Kolozsváron, a 72 ezres Temesváron, de még a 41 ezres Brassóban is ma már több mint 300 ezren élnek.



A 78 ezres Pozsony mára közel félmilliós főváros lett, de még az egykor 44 ezer lakosú Kassa is mára 240 ezres régióközponttá vált. A sajátos romániai és szlovákiai fejlődéssel persze nem érdemes összehasonlítani a hazai viszonyokat. Ugyanakkor a száz éve még alig 90 ezres Debrecen is megelőzte a 160 ezres Szegedet, és több mint 200 ezer lakossal mára az ország második városává tudott válni.



Persze a fejlődést nem csak a lakosságszám jelezheti, szerencsére Szegeden is van már ELI, egyre többen jelentkeznek külföldről is ide egyetemre, az informatikában, a turizmusban is vannak biztató jelek.



De abból, hogy Pécs 2010-ben elúszott az Európa kulturális fővárosa projekttel, Szeged nem azt a tanulságot vonta le, hogy 2023-ban nekünk majd sokkal jobban kell csinálnunk, hanem azt, hogy felesleges macera, inkább el sem kell indulni. Hadd tündököljön majd Debrecen, Győr vagy Veszprém. Ezzel a mentalitással továbbra is csak vesztes lehet a város.