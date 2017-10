64 millió dollárral válaszolt Bloomberg a Tiszta Energia nevű környezetvédelmi program visszavonására

Michael Bloomberg New York volt polgármestere, milliárdos üzletember szerdán bejelentette: 64 millió dollárt adományoz környezetvédő szervezeteknek.



A milliárdos egy nappal azután jelentette be döntését, hogy a Trump-kormány nevében a környezetvédelmi hivatal (EPA) vezetője, Scott Pruitt aláírta az előző elnök, Barack Obama által 2015-ben életre hívott, Tiszta Energia nevű környezetvédelmi program visszavonását, amely a többi között a szénerőművek és a szénbányák bezárását, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését írta elő a globális felmelegedés esetleges enyhítése érdekében.



Bloomberg szerdán a Washingtonban tartott sajtótájékoztatón hibának nevezte a Trump-kormány döntését, és leszögezte, hogy Washington támogatása nélkül is folytatható a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése. Adományával éppen az ezt a célt szolgáló, "A szénenergián túl" nevű kampányt kívánja finanszírozni. A programot a Sierra Klub nevű környezetvédelmi civil szervezet indította, még 2011-ben.



Bloomberg, aki az ENSZ klímaügyi különmegbízottja is, sajtóértekezletén emlékeztetett, hogy az Egyesült Államokban 2011 óta 259 szénerőművet bezártak vagy előkészítették a bezárásukat, s szintén 2011 óta a szén miatti szennyeződés okozta halálesetek száma évente 13 ezerről körülbelül 7500-ra csökkent. A milliárdos hangsúlyozta, hogy a széniparban megszűnt munkahelyek "nem térnek vissza", és szerinte a jelenlegi kormányzat "hamis ígéretekkel hamis reményeket" kelt.



Az Egyesült Államok Kína mögött a második legnagyobb kibocsátója az üvegházhatást kiváltó - és tudósok szerint a globális felmelegedéshez hozzájáruló - gázoknak.