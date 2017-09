A lett elnök állampolgársághoz juttatná az országban élő hontalanok gyermekeit

A lett újság úgy tudja, Vejonis hamarosan ennek megfelelő törvénytervezetet terjeszt a rigai törvényhozás elé.



"Bátornak kell lennünk, és el kell döntenünk, hogy ne adjunk többé hontalan státust az újszülötteknek. Ők ugyanis a mi gyermekeink" - idézte a lap a balti állam elnökét.



A kérdést a nap folyamán megvitatta a rigai kormánykoalíció is, amely nem támogatta az államfő ez irányú kezdeményezését. Raivis Dzintars, a jobboldali Nemzeti Szövetség társelnöke emlékeztetett, hogy a koalíciós szerződésben meghatározták azon kérdések körét, amelyekben a kormánypártoknak teljes egyetértésre kell jutniuk, s ezek egyike az állampolgárok körének bővítése. Dzintars újságíróknak továbbá elmondta: pártja koalíciós partnerei biztosították arról, hogy a hontalanok gyermekeinek automatikus állampolgársághoz juttatását nem fogják támogatni.



Maris Kucinskis miniszterelnök - szavai szerint a kormánykoalíció stabilitását szem előtt tartva - leszögezte: a Nemzeti Szövetség álláspontjának ismeretében a kérdésben nem nyitnak vitát.



Lettországban mintegy 2 millióan élnek, és a rigai belügyminisztérium adatai szerint 11 százalékuk, vagyis az ország mintegy 242 ezer lakosa hontalannak számít. Sokan közülük a helyi orosz, ukrán vagy fehérorosz kisebbséghez tartoznak.



A balti állam 1991-es függetlenné válása óta hontalanná vált emberek és utódaik nem élhetnek számos politikai joggal, így például nem szavazhatnak és nem választhatók a helyhatósági, parlamenti és európai parlamenti választásokon, illetve nem vehetnek részt az országos népszavazásokon sem. Emellett számos gazdasági és szociális jogosultság is elérhetetlen számukra. A hontalanok közül mintegy 6100-an 18 évesnél fiatalabbak.



A lett állampolgársági törvények szerint a hontalan szülők gyermekeinek, akik a balti állam területén születtek, 15. életévükig kell igényelniük a lett állampolgárságot. Ezt a szabályozást - de önmagában a hontalanok jogi státusát is - ismételt nemzetközi bírálatok érték. Oroszország az érintettekkel való bánásmódot a helyi hatóságok bosszújaként jellemzi a számos lett által megszállásnak tekintett szovjet időkért.



Az SKDS közvéleménykutató-intézet felmérése szerint a lettek túlnyomó többsége - 76 százalékuk - támogatja Vejonis javaslatát, miszerint a hontalan szülők gyermekei automatikusan kapják meg a lett állampolgárságot. A megkérdezettek 16 százaléka ugyanakkor ellenezte a felvetést.