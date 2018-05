A medvepopuláció szabályozására kötelezte a román parlament a kormányt

A törvénytervezetet a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) terjesztette be. A képviselőház 169 támogató szavazattal, 59 ellenszavazattal és 43 tartózkodás mellett fogadta el döntőházként az indítványt, amelyet Klaus Iohannis államelnöknek kell még kihirdetnie ahhoz, hogy hatályba lépjen.



A módosító indítványnak egyetlen cikkelye van, amely arról rendelkezik, hogy a környezetvédelmi minisztérium évente akár többször is beavatkozási kvótát állapíthat meg az elszaporodott védett fajok esetében, és ezek alapján kilőhetik a veszélyes állatokat. Erre azért volt szükség, érveltek a kezdeményezők, mert az elmúlt években jelentősen megnőtt Székelyföldön a medveállomány, és emberéletek kerültek veszélybe.



Korodi Attila, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője úgy értékelte, hogy a törvénymódosítás jelentős mértékben szigorít az eddig érvényben levő jogszabályon, hiszen a szaktárca nem köteles beavatkozási kvótát megállapítani.



Magyar Lóránd parlamenti képviselő felhívta a figyelmet, hogy szakmai felmérések és módszertan alapján állapítják meg a védett állatok számát, aminek alapján a minisztérium jóváhagyja a kvótát, de további lépésekre van szükség, mivel jelenleg egyetlen romániai hatóság sem rendelkezik pontos adatokkal a medveállományról országos és regionális lebontásban.



A román közvéleményt alaposan megosztja a kérdés, sokan ellenzik a medvék kilövését és azzal érvelnek, hogy az ember hibás mivel a számos fakivágás miatt összezsugorodott az állatok élettere. Ugyanakkor Székelyföldön rendszeresek a medvetámadások, az állatok egyrészt a háztartásokban okoznak jelentős kárt, másrészt az idén háromszor, tavaly pedig tizennyolcszor támadtak emberre.



Romániában azóta sokasodtak meg a medvetámadások, hogy a környezetvédelmi minisztérium 2016-ban a populációt szabályozó medvevadászatot is betiltotta. Korábban a tárca évente 400-450 medve kilövésére adott engedélyt a vadásztársaságoknak.