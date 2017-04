Arkansas államban kivégeztek egy halálra ítéltet, egy másik kivégzés végrehajtását felfüggesztették

Az 52 éves Jack Jonest azért ítélték halálra, mert megerőszakolt és meggyilkolt egy nőt, valamint 11 éves leányát még 1995-ben. Ő volt a második elítélt, akit 2005 óta Arkansas államban kivégeztek.



A szövetségi államban eredetileg 11 nap leforgása alatt, április 17. és 27. között nyolc halálra ítéltet akartak kivégezni kettesével. Három kivégzést azonban nem tudtak végrehajtani különböző, az utolsó percben hozott bírósági döntések miatt.



A sietségnek állítólag az az oka, hogy április végen lejár a méreginjekciókban használt egyik szer, a midazolám szavatossága és addig akarták végrehajtani a halálos ítéleteket



Hétfőre két kivégzést terveztek, de csak az egyiket hajtották végre. A másik férfit, Marcel Williamst azért ítélték halálra, mert 1997-ben elrabolt és megerőszakolt egy 22 éves nőt, akit később meggyilkolt. Két másik nőt is elrabolt és megerőszakolt.



Kivégzését azonban hétfőn felfüggesztették azért, mert az ügyvédje az utolsó pillanatban fellebbezést nyújtott be arra hivatkozva, hogy az előző elítélt, Jack Jones kivégzése sanyargató és kegyetlen volt. Azt állította, hogy Jones még mindig mozgott öt perccel azután, hogy a midazolám nyugtatószert beadták neki. Ennek a szernek a feladata, hogy az elítéltet öntudatlan állapotba segítse.



Az eset leírása nem egyezik a szemtanúk beszámolójával, akik szerint Jones szája ugyan mozgott még, miután elmondta utolsó szavait, de nem tett fájdalomra utaló indokolatlan mozdulatokat - derült ki helyi sajtóhírekből.



Kristine Baker körzeti bíró az állam fővárosában, Little Rockban azonban utasítást adott arra, hogy a második kivégzést - további utasításig - felfüggesszék.