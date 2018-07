Az amerikai elnök nem tekint ˝nagy várakozással˝ a Putyinnal tartandó csúcstalálkozóra

A hétvégét a skóciai golfklubjában töltő amerikai elnök a CBS Szemben a nemzettel című, vasárnapi politikai vitaműsorának adott interjúban némileg lehűtötte az amerikai-orosz csúcstalálkozóval kapcsolatos várakozásokat, sőt, arról sem nyilatkozott, hogy mit kíván egyáltalán elérni a tárgyaláson.



A CBS riporterének kérdésére, aki a csúcstalálkozó céljairól faggatta, Trump csak annyit válaszolt: "majd tudatom a találkozó után". Hozzátette, hogy "semmi rossz, talán némi jó is" lesz a megbeszéléseken. "Szerintem jó dolog a találkozó, hiszek a találkozókban" - fogalmazott Trump, és utalt arra, hogy találkozott Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel, Hszi Csin-ping kínai elnökkel is, és szerinte mindkét találkozó hasznos volt.



Donald Trump nem adott egyértelmű választ arra a kérdésre, hogy vajon kérni fogja-e Putyintól annak a 12 orosz hírszerzőnek a kiadatását, aki ellen a Robert Mueller vezette különleges bizottság vizsgálatai nyomán - a 2016-os amerikai választási folyamatba történt beavatkozás miatt - pénteken vádat emeltek. Az amerikai elnök így fogalmazott: "nem gondoltam rá, de lehet. De bizonyosan rá fogok kérdezni". Majd - miután az előző amerikai kormányzatot okolta a történtekért -, hozzátette: az Egyesült Államoknak nincs kiadatási egyezménye Oroszországgal.



John Bolton nemzetbiztonsági tanácsadó az ABC televízió Ez a hét című műsorában azt hangsúlyozta, hogy az amerikai elnök nem azzal a szándékkal készül Helsinkibe, hogy konkrét, kézzelfogható eredmények szülessenek a csúcstalálkozón. "Azt kértük, és az oroszok ebbe beleegyeztek, hogy lényegében ne legyen előre meghatározott napirend" - mondta Bolton. Jon Huntsman, az Egyesült Államok Oroszországban akkreditált nagykövete már a finn fővárosban tartózkodik, s onnan adott interjút az NBC televíziónak. "Ez nem is csúcstalálkozó lesz"