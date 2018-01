Az amerikai zsidó szervezetek arra kérik Szlovéniát, ne ismerje el a Palesztin Államot

A Nagyobb Amerikai Zsidó Szervezetek Elnökeinek Konferenciája (CPMAJO) arra kéri Szlovéniát, hogy ne ismerje el a Palesztin Államot - közölte a szlovén közszolgálati televízió csütörtökön.Stephen Greenberg, a félszáz amerikai zsidó szervezetet tömörítő ernyőszervezet elnöke és Malcolm Hoenlein ügyvezető alelnök a szlovén miniszterelnöknek címzett levelében aggodalmának adott hangot, hogy a szlovén parlament hamarosan megvitatja Palesztin Állam hivatalos elismerését. "Kellemetlen meglepetés" számukra - írták -, hogy Karl Erjavec szlovén külügyminiszter támogatja ezt a lépést.A CPMAJO vezetői szerint túl korai lenne Palesztina elismerése, és ellentétes hatást váltana ki a palesztin vezetésből, akik így továbbra is megpróbálnának kibújni a felelősség alól az izraeli-palesztin konfliktus rendezését illetően.A Palesztin Állam szlovén elismerése nem győzi meg a palesztinokat arról, hogy visszatérjenek a tárgyalóasztalhoz és rendezzék az évtizedek óta húzódó izraeli-palesztin konfliktust, amelyhez egyedül a kétállami elvekre épülő megoldás vezethet el - figyelmeztettek az amerikai zsidó vezetők. Álláspontjuk szerint "ez a béke megteremtésének további elhúzódását jelentené."Szlovénia szándékát a Palesztin Állam elismerésére Erjavec a hét elején jelentette be , miután részt vett EU-tagországok külügyminisztereinek brüsszeli találkozóján. A rendezvényen jelen volt Mahmúd Abbász palesztin elnök is, aki felszólította az Európai Uniót és tagállamait, hogy mihamarabb ismerjék el a Palesztin Államot.Donald Trump amerikai elnök közelmúltban tett bejelentése, amelynek értelmében az Egyesült Államok elismeri Jeruzsálemet Izrael fővárosaként és Tel-Avivból oda helyezi át nagykövetségét, heves indulatokat keltett a térségben. Mahmúd Abbász palesztin elnök szerint Trump lépésével az Egyesült Államok elvesztette hitelességét, s nem közvetíthet többé a palesztin-izraeli békefolyamatban.Az Európai Unió tíz tagállama ismerte el eddig a Palesztin Államot: Bulgária, Lengyelország, Málta, Ciprus, Csehország, Szlovákia, Magyarország és Románia 1988-ban, továbbá Portugália 2012-ben, valamint Svédország 2014-ben.Az 1956-ban, Dwight D. Eisenhower elnök és kormánya kérésére alapított, 51 zsidó szervezetet összefogó CPMAJO nonprofit gyűjtőszervezet, amely az amerikai zsidó közösséget foglalkoztató fontosabb kérdésekben foglal állást, hogy összehangolt módon hallathassa hangját kormányzati lépésekkel kapcsolatban, és előmozdítsa Izrael Állam érdekeinek érvényesítését az Egyesült Államokban. A szervezet megszólal az amerikai zsidó közösséget foglalkoztató jelentős külpolitikai kérdésekben, és felemeli hangját a zsidók biztonságát világszerte érintő ügyekben. A CPMAJO együttműködik az Amerikai-Izraeli Közpolitikai Tanáccsal (AIPAC), amely a legnagyobb és legbefolyásosabb Izrael-barát lobbiszervezet az Egyesült Államokban, de vele ellentétben kongresszusi lobbitevékenységet nem folytat.