Csodával határos: mindenkit kimentettek a thaiföldi barlangból - grafika

Denevérek terjesztette fertőző betegségek miatt kell a karantén



Denevérek terjesztette fertőző betegségek miatt szükséges kórházban kivizsgálni és egy időre karanténban tartani a thaiföldi Tham Luang barlangrendszerből kimentett fiúkat - járt utána a LiveScience tudományos portál.



A thaiföldi barlangból kedd délig kilenc fiút mentettek ki. Mielőtt hazamehetnének, kórházba viszik őket, ahol az orvosoknak meg kell bizonyosodniuk arról, nem kaptak-e el fertőző betegségeket, amíg a föld alatt voltak.



A barlangok ugyanis a baktériumok és vírusok "Petri-csészéi" - mondta el a lapnak Amesh Adalja, a baltimore-i Johns Hopkins egészségügyi központ kutatója.



"A legtöbb aggodalomra a barlangban élő denevérek adnak okot, amelyek sok fertőző betegséget, többek között veszettséget közvetítenek. Nemcsak maguk az állatok veszélyesek, hanem az ürülékük is, ami barlangszerte megtalálható" - magyarázta.



Nem tudni, voltak-e denevérek ott, ahol a 12 fiú és edzőjük tartózkodott, bár a legtöbb barlangban élnek kisebb-nagyobb kolóniák. Ha azonban az orvosokban él a gyanú, hogy kapcsolatba kerültek a szárnyas emlősökkel, akkor valószínűleg védőoltást kapnak, hogy a veszettség kialakulását megakadályozzák.



"Vannak gombák is, amelyek előszeretettel tenyésznek denevérürülékben. Spóráik belélegzése gombás tüdőgyulladást, hisztoplazmózist okozhat" - tette hozzá.



Lehet, hogy a gombás fertőzés tünetei nem jelentkeznek a kórházban, csak a gyerekek későbbi élete során. "Vannak esetek, amikor hónapokig, évekig lappang a kór és nem betegíti meg az embert, hacsak immunrendszeri problémája nem adódik" - mondta Adalja.



Aggodalomra adhat okot a leptospirózis nevű bakteriális fertőzés is, ami tüdővérzést és agyhártyagyulladást is okozhat.



A kutató szerint azonban kevésbé egzotikus gondok is adódhatnak: lehetnek gyomor-bélrendszeri problémák a barlangi higiéniás körülmények miatt, a bőrsérüléseik szintén elfertőződhetnek.



Az ifjúsági focicsapat tagjai edzőjükkel június 23-án tűntek el a Bangkoktól ezer kilométerre északra fekvő barlangrendszerben. Csodával határos módon élve találták meg őket, kimentésük vasárnap kezdődött meg.

Az AP grafikájának felső részén látszik, hogy a gyerekek 2,5 mérföldre (4 kilométerre) vannak a bejárattól. Az út kétharmada többnyire víz alatt van. Az alsó ábrán látszik, hogy minden fiút két búvár kísér, a fiú az előtte úszó búvárhoz van kapcsolva, a másik búvár pedig mögötte halad. A két búvár egy búvárvezetéket követve jut ki a barlangrendszerből. Az fiúk teljes arcot takaró maszkot viselnek, a gyerek oxigénpalackját az előtte haladó búvár viszi.

Kimentették az utolsó gyereket és az edzőt a thaiföldi Tham Luang barlangrendszerből a mentőalakulatok kedden - jelentette a Spring News helyi tévétársaság.A tizenkét fiú, egy ifjúsági labdarúgó csapat tagjai edzőjükkel még június 23-án rekedtek a föld alatt. A csoport utolsó tagjai helyi idő szerint 17 óra 40 perckor - közép-európai idő szerint 12.40-kor - értek ki a szabadba. Ezt követően azonnal orvosi vizsgálat alá vetették őket. Állapotukról semmit sem közöltek. Hamarosan mentőautón, majd helikopteren kórházba szállítják őket.A harmadik mentési művelet kedden kezdődött a thaiföldi Tham Luang barlangrendszernél, hogy kihozzák a még benn lévő négy gyereket és edzőjüket - közölte kedden a műveletet irányító tartományi kormányzó.Narongszak Oszotthakorn újságíróknak azt mondta: az öt embert együtt mentik ki. Hozzátette, hogy egy orvos és a thaiföldi haditengerészeti kommandó három tagja, akik azóta vannak a csoporttal, hogy felfedezték őket a múlt hét elején, ugyancsak kedden hagyják el a barlangot. Az akcióban 19 búvár vesz részt. Hozzátette azonban, hogy ez tovább fog tartani, mint az előző kettő, amelyek egyenként 11 órát vettek igénybe.A tájékoztatón Jedszada Csokdumrongszuk, az egészségügyi minisztérium egyik vezető tisztségviselője azt mondta, hogy a barlangból elsőként kihozott négy gyerek már képes rendes ételt fogyasztani, bár nem ehet fűszereset, ami a thai konyhára jellemző. Azt is elmondta, hogy két gyereknek tüdőgyulladása lehet, de egyébként mind a nyolc kimentett gyerek általában egészséges és jókedvű. Hangsúlyozta, hogy "a srácok focisták, erős az immunrendszerük". Jókedvűek és örülnek, hogy kijutottak. Ennek ellenére pszichológus megvizsgálja majd a lelki állapotukat is. Jó az étvágyuk, az orvosok azonban egyelőre fűszerszegény étrendet javasoltak nekik. Bár tettek némi engedményt, mert néhány gyerek csokis kenyeret kért.A nyolc kimentett gyerek továbbra sem találkozhat szüleivel, nehogy fertőzést kapjon. Feltehetően még egy hétig lesznek kórházban, hogy elvégezhessék rajtuk a szükséges vizsgálatokat. Az orvosok közölték: a fiatal focisták nem fogadhatják el a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség meghívóját az oroszországi labdarúgó-világbajnokság július 15-ei moszkvai döntőjére. Mint mondták, a fiúknak még kórházban kell maradniuk. A tévében viszont feltehetően megnézhetik a meccset.A barlangrendszerben egy ifjúsági futballcsapat 12 tagja és az edző rekedt benn június 23-án.. Kedden négy mentő és más járművekből álló gépkocsioszlop vonult a barlanghoz a mentés harmadik műveletéhez. A sötét esőfelhők elvonultak a nap folyamán, ami után fullasztó hőség tört rá a barlang környékére.Anupong Paocsinda thai belügyminiszter elmondta, hogy hétfőn a barlangban járt Elon Musk amerikai nagyvállalkozó és átadott a mentőcsapatnak egy gyerekek méretére szabott kis tengeralattjárót - mentőkabint - , amelyet cége, a SpaceX gyártott. Az eszközt arra az esetre vitte oda, ha esetleg a továbbiakban szüksége lehet rá a mentéseknél a barlangban.A helyszínt felkereste hétfőn Prajuth Csan-Ocsa thai kormányfő. Üzenetét a kormányzó idézte, amely szerint a miniszterelnök azt mondta, nem szeretné, hogy ilyen incidens még egyszer előforduljon Thaiföldön.