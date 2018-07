Donald Trump levelet kapott Kim Dzsong Untól

Az Egyesült Királyságban tartózkodó Donald Trump amerikai elnök csütörtök este Twitter-bejegyzésben bejelentette, hogy levelet kapott Kim Dzsong Un észak-koreai vezetőtől, és üdvözölte az "előrehaladást" Phenjannal. Az amerikai elnök nyilvánosságra is hozta Kim Dzsong Un július 6-i keltezésű levelének fotómásolatát és angol nyelvű fordítását.



A levélben az észak-koreai vezető arról értekezik, hogy hite szerint erőfeszítéseik "új jövőt nyithatnak" a két ország között, s ehhez "gyakorlati cselekedeteket" remél. Donald Trump "nagyon kedvesnek" minősítette a levelet, és úgy fogalmazott, hogy "nagyszerű az előrehaladás".



Ám a levélben nem esik szó arról, hogy Észak-Korea bármiféle konkrét lépést is tett volna az ország atomfegyver-mentesítése érdekében. Kim Dzsong Un dicsérte Trump "energetikus és rendkívüli erőfeszítéseit a két ország kapcsolatának javítása és a közös közleményben foglaltak megvalósítása érdekében".



A közös közleményt a két vezető június 12-én Szingapúrban tartott csúcstalálkozóján írták alá, és abban is csupán általánosságban esik szó az atomfegyver-mentesítésről. Ezt egyes elemzők úgy értelmezték, hogy Donald Trump kudarcot vallott abban, hogy az észak-koreai vezetőt rábírja az atomfegyverekről való lemondásra.



A szingapúri csúcstalálkozó után Trump úgy nyilatkozott, hogy Észak-Korea többé nem jelent nukleáris fenyegetést, ám amikor a múlt héten Mike Pompeo amerikai külügyminiszter Phenjanban járt, Kim Dzsong Un nem fogadta őt, és az észak-koreai külügyminisztérium az amerikai politikát élesen bíráló közleményt tett közzé. Ebben a többi között azzal vádolta meg Washingtont, hogy "gengszterekhez illő" követelésekkel állt elő. Mivel az észak-koreai vezető most közzétett levele július 6-i keltezésű, elemzők szerint még azelőtt íródhatott, hogy Mike Pompeo Phenjanba érkezett.