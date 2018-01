Döntött az osztrák kormány, magyar családok is rosszabbul járnak

A Leibnitz közelében levő Seggau-kastélyban tartott, kétnapos koalíciós találkozó a kormány ülésével ért véget. Ezt követően Sebastian Kurz kancellár bejelentette, hogy a kormányprogramban szereplő több mint 2000 intézkedés közül hatnak a végrehajtásáról megszületett a hivatalos döntés. Ezek közé tartozik a külföldön élő gyermekek utáni juttatások csökkentése, amelynek tervéről a sajtó már korábban beszámolt.



Azon gyermekek után folyósított családtámogatásról van szó, akik olyan országokban élnek, ahol az ausztriainál alacsonyabbak a megélhetési költségek.



A kormány számításai szerint ez 114 millió euró megtakarítást jelent.



A dpa német hírügynökség adatai szerint tavalyelőtt 132 ezer gyermek után összesen 273 millió eurónyi juttatás került ilyen módon külföldre, főként Magyarországra, Szlovákiába és Lengyelországba. Az Európai Bizottság pénteken megerősítette, hogy meg fogja vizsgálni az intézkedés összhangját az uniós alapelvekkel és szabályokkal. Brüsszel tavaly bírálta a hasonló intézkedés német tervét.



Kurz korábban azt hangoztatta, hogy igazságosabb lesz a rendszer, ha a külföldön élő gyermekek utáni juttatásokat a jövőben a helyi megélhetési költségekhez igazítják.



A pénteki közlések szerint a kormánytalálkozón megállapodás született az idei és jövő évi költségvetés sarokpontjairól is. A két év alatt a Kurz vezette, konzervatív Osztrák Néppárt (ÖVP) és az attól jobbra elhelyezkedő Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) koalíciója 2,5 milliárd eurónyi megtakarítást tervez, egyebek között - mint az FPÖ-t vezető Heinz-Christian Strache alkancellár elmondta - az államapparátus kiadásainak csökkentésével.



Korábbi bejelentésének megfelelően a kormány döntött arról is, hogy az alacsonyabb jövedelmi kategóriákban csökkenti a munkanélküliségi hozzájárulást. Kurz és Strache pénteken azt is megerősítették, hogy a két párt között jó az együttműködés, és a közös munka során pozitív volt a légkör. A 31 éves Kurz vezette kormány azt követően alakult meg, hogy az ÖVP október közepén megnyerte az előrehozott parlamenti választást.



A korábbinál szigorúbb bevándorlási politikát ígérő ÖVP a szociáldemokratákkal addig alkotott nagykoalíció helyett a választáson harmadik helyen végzett - a migrációról hasonlóan gondolkodó - FPÖ-vel kötött koalíciós megállapodást.