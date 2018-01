Elismerte legalább tíz, legfeljebb húsz ember megölését a "halál papja" Belgiumban

A 61 éves Ivo Poppe már tárgyalása első napján elismerte, hogy "halálba segített" tíz-húsz embert a francia határ közelében található Menen település kórházában, ahol annak idején dolgozott. Mint mondta, levegőt fecskendezett be áldozatai vénájába, ezzel halálos kimenetelű légembóliát okozva.



"Tíz és húsz között, legfeljebb húsz. Ezek becslések, de ekörül van" - válaszolt a férfi az áldozatai számára vonatkozó ügyészi kérdésre. "Véget akartam vetni a szenvedéseiknek, ezek az emberek már nem voltak igazán életben" - fogalmazott.



Poppe ugyanakkor elmondta, ma már másképpen cselekedne, inkább a betegek szenvedésének csökkentését célzó, úgynevezett palliatív kezelést tartaná előremutatónak.



Az ügyészség azonban úgy véli, ennél sokkal több áldozata lehetett a vádlottnak, legalább ötven gyanús halálesetről van szó.



A háromgyermekes férfit 2014-ben tartóztatták le, miután pszichológusának arról számolt be, hogy emberek tucatjait részesítette "kegyes halálban". Ennek kapcsán most azt közölte, szándékosan túlzott, mert segítségre volt szüksége a rémálmai leküzdéséhez.



Egy korábbi kihallgatásán Poppe azt mondta a rendőröknek, hogy mások mellett saját anyját és két nagybátyját is "elaltatta".



A "halál papja" a nyolcvanas és a kilencvenes években dolgozott ápolóként a meneni kórházban, diakónussá szentelése után pedig még 2011-ig látogatta a betegeket.



A bírósági tárgyalás várhatóan két hétig fog tartani. Ha az egykori lelkészt bűnösnek találják, életfogytiglani börtönbüntetést szabhatnak ki rá.



Belgiumban 2002-ban legalizálták az eutanáziát szigorú körülmények mellett a felnőttek számára, 2014-ben pedig kiterjesztették a szabályozást az ítélőképességük birtokában lévő, gyógyíthatatlan betegségben szenvedő kiskorúak számára.