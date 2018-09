EU-csúcs: megállapodások nélkül ért véget a salzburgi informális csúcstalálkozó

Úgy vélem, komoly és működőképes javaslatokat tettem. Persze nem minden részletben fogunk tudni megállapodni, de remélem megfelelő módon fognak válaszolni"

Sem az Európai Unióból tervezett brit kilépésről, sem az illegális migráció kérdésében nem született konkrét megállapodás az uniós állam- és kormányfők csütörtökön véget ért salzburgi informális csúcstalálkozóján - derült ki a tanácskozást követő első nyilatkozatokból. A kétnapos csúcs értékelések szerint főként a célok körvonalazását szolgálta.Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke sajtóértekezletén azt hangsúlyozta, hogy október közepén jön el az "igazság pillanata" az Egyesült Királyság kiválásáról szóló tárgyalásokban, akkor lesz majd döntés arról, hogy szükséges-e egy rendkívüli Brexit-ügyi csúcsértekezlet összehívása november közepén.Tusk közölte: a bennmaradó huszonhét tagállam vezetőinek ülésén egyetértés volt abban, hogy ugyan a jelenlegi brit javaslatoknak vannak pozitív elemei, de a kereskedelmi kapcsolatrendszerre vonatkozó tervezet "nem fog működni".Hangsúlyozta, hogy az október 18-19-i EU-csúcsig a lehető legnagyobb előrehaladást kell elérni, és ha szükség van rá, akkor össze lehet hívni a rendkívüli csúcstalálkozót a november 17-ei hétvégére a megállapodás "véglegesítése és formába öntése" érdekében.A találkozó másik fő napirendi pontjáról, a bevándorlásról szólva kiemelte: a vita azt mutatja, hogy nincsen egyetértés mindenben, de a fő célt illetően igen, ami az "Európába irányuló illegális migráció megállítása".A tanács elnöke rámutatott, arra kell fókuszálni, ami bizonyítottan működik, a külső határellenőrzés erősítésére és a harmadik országokkal való együttműködésre. Hozzáfűzte, megállapodtak, hogy februárban EU-Arab Liga csúcstalálkozót rendeznek.Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke arról számolt be, hogy alapvetően egyetértés van a tagországok között az uniós határ- és partvédelmi ügynökség (Frontex) megerősítéséről, noha az erre vonatkozó javaslat egyes elemeit illetően vannak még nézetkülönbségek.Az EU soros elnöke, Sebastian Kurz osztrák kancellár úgy vélekedett, hogy mélyíteni kell az együttműködést az észak-afrikai országokkal, valamint továbbra is a határvédelemre kell koncentrálni. Jelezte: támogatja a Frontex megerősítését célzó javaslatot, néhány tagország azonban még tárgyalni akar bizonyos szuverenitási kérdésekről.Angela Merkel német kancellár azt emelte ki: a tagországok vezetői egyetértenek abban, hogy az Európai Unió nem változtat álláspontján az uniós belső piac ügyeit illetően Nagy-Britannia unióból való kilépése esetén sem. Emmanuel Macron francia elnök pedig úgy fogalmazott, hogy London javaslata jelenlegi formájában elfogadhatatlan,Aláhúzta, noha a belső piac tekintetében nincs kompromisszum, "nagyon kreatív módon el lehet érni", hogy az EU szoros és gyakorlati kereskedelmi kapcsolatokat építsen ki a jövőben Nagy-Britanniával.A migráció kérdésével kapcsolatban hangsúlyozta, a Törökországgal kötött szerződéshez hasonló egyezmény létrehozására van szükség az észak-afrikai országokkal is.Merkel szerint ki kell terjeszteni a Frontex és az annak keretében működő Európai Határ- és Partvédelmi Őrség mandátumát az észak-afrikai térségre is.Kijelentette: azok a tagállamok, amelyek nem akarnak átvenni menekülteket más tagállamoktól, azok pénzügyileg járulhatnának hozzá a más országokban okozott migrációs kiadások csökkentéséhez.Emmanuel Macron francia elnök véleménye szerint az Európai Unió soha nem fog olyan megállapodást elfogadni Nagy-Britannia unióból való kilépéséről, amely számára hátrányos, különösen a gazdasági kérdések tekintetében.Theresa May brit miniszterelnök közölte, rövidesen új javaslattal áll elő az ír határ ügyében. A fő feladat annak megoldása, hogy Nagy-Britannia kilépése után is biztosítsák az áruk szabad mozgását Észak-Írország és az uniós tag Írország között. Kijelentette azt is, hogy az unió részéről nem volt olyan ellenjavaslat az ő felvetésére, amely elfogadható volna London számára.Giuseppe Conte olasz miniszterelnök nem támogatta a Frontex mandátumának tervezett kiterjesztését, országa előnyösebbnek tartaná, ha a szükséges beruházásokkal inkább Afrikát segítenék.Conte szerint egy ilyen jellegű uniós szolgálat működése problémát jelent a nemzeti szuverenitás szempontjából. Elmondta, hogy a tanácskozáson ismét előterjesztette a menekültek tagországok közötti elosztásának tervét. Kijelentette, nem a helyes megoldás az, ha azok az országok, amelyek nem vesznek át menekülteket másoktól, anyagilag járulnának hozzá a többi tagállam migrációhoz kötődő kiadásaihoz.Orbán Viktor miniszterelnök Salzburgban újságírók előtt hangsúlyozta: "semmi szükség arra, hogy a Frontex védje helyettünk a magyar határt, nem beszélve a szuverenitás elvi kérdéseiről".A kormányfő úgy fogalmazott: "szép dolog a Frontex, de a Frontex életében még soha egyetlen méter határt sem védett meg, mi meg több száz kilométert".A Brexitet illetően kiemelte: Magyarország azok közé tartozik, akik szerint nem kellene megbüntetni a briteket. "Fair Brexitre és jó együttműködésre van szükség Nagy-Britannia és az EU között a jövőben" - fogalmazott.Egy arra vonatkozó kérdésre, hogy szóba kerül-e a Sargentini-jelentés az ülésen, azt mondta: "azon mindenki csak nevet".Orbán Viktor miniszterelnök távollétében tett javaslatot a Fidesz kizárására az Európai Néppártból (EPP) Jean-Claude Juncker bizottsági elnök Salzburgban, a kezdeményezést azonban visszautasították - közölte Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter az MTI-vel.Felidézte, hogy két esemény zajlott egyszerre. Egyrészt az EPP csúcstalálkozója, másrészt az uniós csúcs.Az Európai Néppárt csúcstalálkozóján Juncker a magyar kormányfő távollétében tett egy, a Fidesz kizárására irányuló javaslatot, amit a miniszter sajnálatosnak nevezett.London javaslatai jelenlegi formájában elfogadhatatlanok, az Európai Unió soha nem fog fog olyan megállapodást elfogadni Nagy-Britannia unióból való kilépéséről, amely ránézve hátrányos, különösen a gazdasági kérdések tekintetében - jelentette ki Emmanuel Macron francia elnök Salzburgban csütörtökön.Macron az uniós tagországok állam-, illetve kormányfőinek informális találkozóját követően tartott sajtótájékoztatóján reményét fejezte ki, hogy London új javaslatokkal áll elő az októberi uniós csúcstalálkozón annak érdekében, hogy valódi eredményeket lehessen elérni a megállapodás még továbbra is nyitott kérdéseit illetően.A brit miniszterelnök részéről bátor lépés volt a javaslatok ismertetése, ugyanakkor az unióban maradó 27-ek egységesen egyetértenek abban, hogy az egységes piac nem szenvedhet csorbát - tette hozzá.Alapvetően egyetértés van az európai uniós határ- és partvédelmi ügynökség (Frontex) megerősítéséről a tagállamok között, noha az erre vonatkozó javaslat egyes elemeit illetően vannak nézetkülönbségek - mondta az Európai Bizottság elnöke az informális salzburgi EU-csúcs után.Jean-Claude Juncker a találkozót lezáró csütörtöki sajtóértekezleten közölte: a korábbiaknál jóval derűlátóbb most a Frontexről szóló bizottsági javaslat ügyében, úgy véli, hogy még idén, a soros osztrák EU-elnökség alatt tető alá lehet hozni a megállapodást.Érintette az ülés másik fő témáját, a Brexitet is. Leszögezte, abból indul ki, hogy egyezségre tudnak jutni az Egyesült Királyság kilépésének feltételeiről, de arra az eshetőségre is fel vannak készülve Brüsszelben, hogy ez nem sikerül.A tagországok vezetői egyetértenek abban, hogy az Európai Unió nem változtat álláspontján az uniós belső piac ügyeit illetően Nagy-Britannia unióból való kilépése esetén sem - közölte Angela Merkel német kancellár Salzburgban csütörtökön.Az EU nem köt kompromisszumot az egységes piac szabályainak kérdésében - jelentette ki.Merkel az uniós tagországok állam-, illetve kormányfőinek informális találkozóját követően tartott sajtótájékoztatóján aláhúzta, noha e tekintetben nincs kompromisszum, "nagyon kreatív módon el lehet érni", hogy az EU szoros és gyakorlati kereskedelmi kapcsolatokat építsen a jövőben ki Nagy-Britanniával.Az októberi EU-csúcson jelentős előrelépéseket kell elérni annak érdekében, hogy a novemberre tervezett különleges találkozó alkalmával sor kerülhessen a kilépési megállapodás aláírása - tette hozzá.Október közepén jön el az "igazság pillanata" az Egyesült Királyság kiválásáról szóló tárgyalásokban, akkor lesz majd döntés arról, hogy szükséges-e egy rendkívüli Brexit-ügyi csúcsértekezlet összehívása november közepén - jelentette ki Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke az informális salzburgi EU-csúcs után.A találkozót lezáró sajtótájékoztatón Tusk közölte: a bennmaradó huszonhét tagállam vezetőinek ülésén teljes egyetértés volt abban, hogy ugyan a jelenlegi brit javaslatoknak vannak pozitív elemei, de a kereskedelmi kapcsolatrendszerre vonatkozó tervezet "nem fog működni".Hozzátette, kissé derűlátóbb a kiválási megállapodás megkötésének esélyeit illetően, mint korábban.Beszélt emellett a találkozó másik fő napirendi pontjáról, a bevándorlásról is, és kiemelte, hogy a szerdai vita azt mutatja, hogy nincsen egyetértés mindenben, de a fő célt illetően igen, ami "az Európába irányuló illegális migráció megállítása".További javaslatokat jelentett be Theresa May brit miniszterelnök az ír-északír határkérdés rendezésére vonatkozóan az európai uniós állam- és kormányfők salzburgi csúcstalálkozóján - közölték uniós körökből csütörtökre virradóra.Brüsszel és London is szeretné elkerülni a határellenőrzés visszaállítását, mert az veszélybe sodorná az észak-írországi alkotmányos rend alapját jelentő 1998-as nagypénteki egyezményt. Egyelőre azonban nem született áttörés az ügyben.May felvetette, hogy a Nagy-Britannia és az EU jövőbeli kapcsolatában elválasztanák egymástól az áruk és szolgáltatások szabad áramlását a személyekétől. Mint mondta, London már így is sok engedményt tett az EU-nak, s most Brüsszelen a sor, hogy a még nyitott kérdésekben rugalmasságot mutasson.- mondta May. Hozzátette: "a felelősség minket terhel, hogy megszülessen a megállapodás".May a csúcstalálkozót nyitó munkavacsorán, amely hajnal után ért véget, újfent hangsúlyozta:. A Brexitet végrehajtják - idézték Mayt az uniós illetékesek.A diplomaták szerint a brit kormányfő mindemellett hozzájárult a november közepére összehívott rendkívüli EU-csúcs megtartásához, amely szintén a Brexit-tárgyalásokra összpontosítana.Dalia Grybauskaite litván elnök és Peter Pellegrini szlovák kormányfő a vacsorát követően viszont arról számoltak be, hogy sem a Brexit, sem az ír-északír határ ügyében nem történt előrelépés."Jelenleg holtpontra jutottunk. Nincs előrelépés" - jelentette ki Grybauskaite.Pellegrini hozzátette: "a határkérdésben nem jutottunk előbbre, meglátjuk, mit hoz a 27-ek tanácskozása holnap".A találkozó napirendjének másik kiemelt témája a migráció volt.Az uniós vezetők ennek keretében megvitatták a Frontex-mandátum tervezett kibővítését, illetve az Európai Határ és Partvédelmi Ügynökségben szolgálatot teljesítők számának növelését, valamint az Arab Liga és az Európai Unió februárra tervezett egyiptomi csúcstalálkozóját. Ez utóbbival kapcsolatban egy uniós diplomata megjegyezte, hogy Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke vasárnap találkozni készül New Yorkban Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi államfővel.Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke a dpa német hírügynökségnek arról számolt be, hogy, ezért csütörtökön folytatják majd az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket.Csütörtökön emellett az európai belső biztonság ügyével folytatódik az ülés, amelyen egyebek mellett a rendőrségi és igazságügyi együttműködésről, a határbiztonság és a kibervédelem erősítéséről, valamint az Egyesült Királyság jövő évi kilépésének kérdéseiről lesz szó. Theresa May emellett beszámol majd a Szkripal-ügy állásáról is.A kétnapos csúcstalálkozó házigazdája Sebastian Kurz, az EU soros elnökségét jelenleg betöltő Ausztria kancellárja.