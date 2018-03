Fegyveres támadók elhurcolták a líbiai főváros, Tripoli polgármesterét - közölte a városvezetés csütörtökön. Időközben a líbiai ügyészség bejelentette: Abdulraúf Hasszán Beit al-Malt rendőrségi őrizetbe vették kihallgatásra. Szádik as-Súr az ügyészség nyomozóirodájának vezetője elmondta: a polgármester "bármikor" szabadlábra kerülhet.



Súr ugyanakkor nem indokolta az őrizetbe vételt, s az esetleges vádakkal kapcsolatban is hallgatott. Biztonsági forrásokból azonban úgy tudni, egy korrupciós ügy miatt történt a hatósági intézkedés. A városvezetés korábban azt állította, hogy Abdulraúf Hasszán Beit al-Malt a házából rabolták el szerda este, egyben felszólította a tripoli székhelyű, nemzetközileg elismert egységkormányt, hogy haladéktalanul intézkedjen kiszabadítása érdekében.



Az eset során - a városi hatóságok szerint - a polgármestert és két gyermekét is fizikailag bántalmazták. Egy tanácstag szerint Beit al-Malnak nem nyújtottak át semmiféle idézést kihallgatásra. A líbiai ENSZ-misszió elítélte a történteket. Frank Baker brit nagykövet Tripoliban emberrablásról beszélt az incidenssel összefüggésben, s mély aggodalmát fejezte ki. Abdulraúf Hasszán Beit al-Malt 2015 augusztusa óta tölti be a líbiai főváros polgármesteri tisztségét.



Az észak-afrikai ország Moammer el-Kadhafi líbiai vezető rendszerének 2011-es megdöntését követően káoszba süllyedt. Az ország keleti részét a tobruki parlament és kabinet ellenőrzi, amely nem ismeri el a tripoli nemzeti egységkormány hatalmát. A fővárosban tavaly óta valamelyest stabilizálódott a biztonsági helyzet. 2017 nyarán a kormányerők szövetséges milíciákkal karöltve kiűzték a rivális fegyveres csoportokat Tripoliból, de az emberrablások ennek ellenére gyakorinak számítanak.