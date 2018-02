Fehér port küldtek Trump egyik menyének, kórházba szállították

Levélborítékban elhelyezett, rejtélyes fehér port küldtek Donald Trump amerikai elnök egyik menyének, akit kórházba szállítottak.



Vanessa Trump az amerikai elnök legidősebb fiának, a New Yorkban élő ifjabb Donald Trumpnak a felesége. A hétfői postával kapott egy borítékot, amelyben eddig nem azonosított fehér por volt.



Az ötgyermekes asszonyt elővigyázatosságból kórházba szállították.



New York város illetékesei arról tájékoztatták az NBC televíziót - amely elsőként adott hírt Vanessa Trump kórházba szállításáról -, hogy bár még egyelőre vizsgálják a por mibenlétét, de a Trumpék által lakott ház három másik lakóját, szintén elővigyázatosságból, ugyancsak kórházba szállították megfigyelésre.



Az NBC televízió információi szerint nincs jele, hogy bárki megbetegedett volna a portól. A New York-i rendőrség közölte: a por összetételét egy laboratóriumban elemzik.



Az NBC megszólaltatta Donald Trump elnök egyik ügyvédjét. "Milyen zavart elméjűnek kell lennie annak, aki ilyesmit tesz egy ötgyermekes anyával? Ez az óvatlan és veszélyes cselekedet túlmegy a politikai nézetkülönbségeken" - fogalmazott Michael Cohen, az elnök személyes ügyvédje.