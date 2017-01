Fico a Brexitről: kemény és fájdalmas tárgyalások várhatók

Kemények és fájdalmasak lesznek a tárgyalások Nagy-Britannia európai uniós kilépéséről (Brexit), de helytelen lenne, ha a tárgyalásokból az integrációs szervezet meggyengülve, a szigetország pedig megerősödve kerülne ki - jelentette ki Robert Fico szlovák kormányfő szerdán Pozsonyban.



A miniszterelnök - akinek kijelentését a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség idézte - erről a decemberben véget ért szlovák uniós elnökség lezárásával kapcsolatban tartott rendezvényen beszélt.



Robert Fico rámutatott: ha az unió meggyengülve, Nagy-Britannia pedig megerősödve kerülne ki a Brexitről folytatott tárgyalásokból, az a lehető legrosszabb üzenet lenne, mivel példaként szolgálhatna azon országok számára, amelyekben érezhető az EU-ból való esetleges kilépésre irányuló nyomás a nyilvánosság részéről.



Miroslav Lajcák szlovák külügyminiszter a Brexit-tárgyalásokról a pozsonyi kormány szerdai ülésén azt mondta: az unió tisztában van azzal, hányadán áll, és azzal is, hogy London mivel készül tárgyalásokra. A külügyminiszter ennek alapján úgy vélekedett: "igényes" tárgyalásokra van kilátás, de a huszonhetek álláspontja közös lesz, s világos az is, hogy senki nem fog különtárgyalásokat folytatni Nagy-Britanniával. "Ez átverés lenne a huszonhetekre nézve" - fogalmazott a szlovák diplomácia vezetője.



Miroslav Lajcák a Nagy-Britanniában élő szlovák állampolgárok jövőjére kitérve azt mondta: nem szabad megengedni, hogy azokat más uniós vagy brit állampolgárokkal szemben diszkriminálják, az ilyen eshetőség ellen Pozsony határozottan fel fog lépni. Hozzátette: Nagy-Britanniának is érdeke, hogy az uniós tagállamokban élő állampolgárait ne különböztessék meg hátrányosan.