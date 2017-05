Francia elnökválasztás - Londoni elemzők szerint nehéz gazdasági örökség vár Macronra

A City egyik legnagyobb pénzügyi-gazdasági elemzőháza, a Capital Economics szakértői hétfői helyzetértékelésükben kiemelték, hogy Macron a munkapiaci reformokat tette reformprogramja elsődleges elemévé. A ház szerint, ha az új francia elnöknek sikerülne elérnie annyit reformtervei közül, hogy a munkaidőről szóló megállapodásokat vállalati szintre szállítsák le a jelenlegi gyakorlatban alkalmazott ágazati szintről, és ha sikerülne felső határt szabni a munkaügyi bíróságok által elbocsátások esetére megítélhető kártérítések összegére, ez már "tisztes első lépést" jelentene a francia munkapiac rugalmasabbá tétele és a munkanélküliségi ráta csökkentése felé.Emmanuel Macron "nagyszerű győzelmet" aratott a franciaországi elnökválasztáson - hangsúlyozta Angela Merkel német kancellár hétfőn Berlinben.Sajtótájékoztatóján a német kormányfő aláhúzta, hogy a megválasztott francia elnök nemcsak hazájában testesíti meg "milliók reménységét", hanem Németországban és egész Európában is sok ember bízik benne.A volt szocialista gazdasági miniszter "bátran Európa-párti" választási kampányt folytatott, és kiáll a világ iránti nyitottság és a szociális piacgazdaság mellett - emelte ki Angela Merkel Hozzátette: "nagyon örülök Emmanuel Macron győzelmének", és "a legkisebb kétség sincs bennem azzal kapcsolatban, hogy jól együttműködünk majd".Francois Hollande távozó és Emmanuel Macron megválasztott francia köztársasági elnök együtt koszorúzta meg hétfőn az Ismeretlen Katona sírját a párizsi Diadalív alatt a náci Németország felett aratott győzelem 72. évfordulóján.A vasárnap kétharmados többséggel megválasztott új államfőnek ez volt az első hivatalos programja.A rövid ceremónia elején a két politikus láthatóan örömmel fogott egymással kezet. A francia himnusz felcsendülésekor az új elnök nem rejtette el érzelmeit és meghatottságát, szemében könnynek jelentek meg, s szemét gyakran lehunyta.Macron és Hollande együtt helyezte el a megemlékezés virágait az emlékműnél, megnyújtották a lángot, majd együtt üdvözölték a megemlékezésen nagy számban megjelent háborús veteránokat és a meghívott vendégeket.Emmanuel Macront több közéleti ember is üdvözölte a tribünön, köztük Nicolas Sarkozy korábbi jobboldali államfő (2007-2012), aki "bravóval" fogadta és hosszan megszorította az új elnök kezét.Emmanuel Macron a távozó elnöknek köszönheti eddigi rövid pályafutását, de korábban Nicolas Sarkozy is ajánlott neki kormányzati posztot, amelyet visszautasított. A 2008 és 2012 között bankárként tevékenykedő Macron a most távozó szocialista államfő gazdasági tanácsadója, hivatalának helyettes vezetője, majd kormányának gazdasági minisztere volt, ezért gyakran érte az a vád a kampányban, hogy az eddigi szocialista kormánypolitika folytatója lesz.Két elődjével, Sarkozyvel és Hollande-dal ellentétben Emmanuel Macron azonban nem a médiában gyakran szereplő "hétköznapi elnök" kíván lenni, hanem az V. köztársaság korábbi államfőihez hasonlóan ritkábban kíván majd megszólalni, s várhatóan az eddig meg nem nevezett kormányfőjére hagyja majd a "médiaszereplést". Erről tanúskodott a vasárnapi megválasztását követő megérkezése a Louvre előtti térre az őt ünneplő tömeg elé. A négy percig tartó magányos és ünnepélyes bevonulás az Örömóda hangjaira Francois Mitterrand néhai köztársasági elnök (1981-1995) szellemiségét idézte fel, amely egy hagyományosabb jellegű, az emberektől távolabb álló, a mindennapi politikai csatározásokból szándékosan kimaradó elnök magatartását vetít előre.Az elnöki hivatal azt közölte, hogy Emmanuel Macron beiktatása vasárnap lesz az Élysée-palotában.Levélben gratulált Orbán Viktor miniszterelnök Emmanuel Macron megválasztott francia államfőnek."Várakozással tekintek együttműködésünk elé, és bízom benne, hogy a jövőben alkalmunk lesz kétoldalú kapcsolataink fejlesztésére, egyben az Európa jövőjével kapcsolatos elképzeléseink megvitatására" - írta az új francia köztársasági elnöknek Orbán Viktor Oroszország kész a konstruktív együttműködésre Franciaországgal az aktuális kétoldalú, regionális és globális kérdésekben, ami mindkét ország népének alapvető érdeke - írta Vlagyimir Putyin orosz államfő a francia elnökválasztáson győztes Emmanuel Macronhoz intézett üdvözlő táviratában. Putyin a Kreml sajtószolgálatának hétfői közleménye szerint rámutatott, hogy a francia polgárok egy olyan időszakban szavaztak bizalmat Macronnak, amely "nem egyszerű" Európa és a világ számára."A terrorizmus és a harcias szélsőségesség növekvő fenyegetését a helyi konfliktusok felerősödése és egész régiók destabilizálása kíséri. Ilyen körülmények között különösen fontos meghaladni a kölcsönös bizalmatlanságot és egyesíteni az erőfeszítéseket a nemzetközi stabilitás és biztonság szavatolása érdekében" - hangsúlyozta az orosz vezető.Putyin az együttműködés felajánlása mellett egyúttal jó egészséget és sikereket kívánt Macronnak a felelősségteljes államfői feladat ellátásához.A voksok több mint 66 százalékával győzött Emmanuel Macron a vasárnap tartott franciaországi választáson - derült ki a hétfőn délelőtt ismertetett, lényegében végleges választási eredményből.Gyakorlatilag az összes szavazat (99,99 százalék) összesítése szerint a volt szocialista miniszter a voksok 66,06 százalékát gyűjtötte össze a második fordulóban, míg ellenfele, a Nemzeti Front jelöltje, Marine Le Pen a szavazatok 33,94 százalékát kapta. A korábban közölt részeredmények valamivel 66 százalék alatti győzelmet jeleztek Macronnak.A különbség köztük jóval nagyobbnak bizonyult a közvélemény-kutatásokban jelzetteknél. A Nemzeti Front viszont a szavazatok arányát tekintve megdöntötte saját rekordját. A 48 éves Marine Le Pen gratulált Macronnak a győzelméhez, de a legnagyobb ellenzéki erő vezetőjének szerepében tetszelegve arra szólította "a hazafiakat, hogy csatlakozzanak" hozzá, és alakítsanak egy új politikai erőt.Európa-szerte fokozott érdeklődés követte a francia elnökválasztást, hiszen az ötödik köztársaság megalapítása óta - csaknem 60 éve - ez volt az első eset, hogy egyik nagyobb jobbközép vagy balközép párt jelöltje sem jutott be az elnökválasztás második fordulójába.A 39 éves Emmanuel Macron egy éve hozta létre a magát a hagyományos jobb- és baloldali pártok fölé helyező En Marche! (Indulás!) nevű politikai mozgalmát. Minden idők legfiatalabb francia elnöke lesz.A hírügynökségek Macron győzelmével hozzák összefüggésbe azt, hogy hétfőn féléves csúcsra emelkedett ez euró árfolyama az amerikai dollárhoz képest, illetve nőttek az ázsiai tőzsdeindexet is.A rendőrség 141 embert állított elő hétfőre virradóra Párizs keleti részén, ahol álarcos tüntetők csaptak össze rendőrökkel Macron győzelme után. A rendőrség szerint hétfő reggel még kilenc embert tartottak fogdában az esetek többségében vandalizmus miatt.A választási kampány idején többször előfordult, hogy különböző csoportok tiltakoztak Marine Le Pen politikája ellen, de voltak olyan anarchista és szélsőbaloldali szervezetek is, amelyek mindkét jelölt ellen tüntettek, Macront túlságosan piacpártinak tartották, Le Pennek pedig azt vetették szemére, hogy foltot ejtett rajta pártja fajgyűlölő múltja.Macron beiktatása a hét végén lesz az Élysée-palotában. A váltásnak Francois Hollande leköszönő elnök mandátumának május 14-i lejárta előtt meg kell történnie. Macron első hivatalos programján hétfőn Hollande-dal együtt részt vesz a második világháborús Győzelem napi ünnepségen.Az elnökválasztás hivatalos eredményét az alkotmányos tanács jelenti be csütörtökig.Táviratban gratulált Robert Fico szlovák kormányfő Emmanuel Macronnak francia államfővé választásához."A francia állampolgárok szabad választáson választották meg elnöküket, s ezt a döntést el kell fogadni. Hiszem, hogy ez a döntés jó hír az Európai Uniónak, s lehetővé teszi a tagországok számára, hogy egymáshoz vezető és nem egy egymástól távolodó utat keressenek" - írta táviratában Robert Fico Emmanuel Macron megválasztására sajtóközleményben reagált a felvidéki Magyar Közösség Pártja (MKP) is, amely gratulált az "egyértelmű sikerhez." Ugyanakkor azt írták: Macron a "kétsebességes" Európai Unió gondolatának egyik legfőbb támogatójaként azt kockáztatja, hogy elképzelt reformjai az európai egység rovására valósulnak majd meg. "Remélhetőleg a valóságban - a közelgő franciaországi parlamenti választások eredményeinek is köszönhetően - az európai egység szempontja nagyobb hangsúlyt kap majd" - tették hozzá.Hszi Csin-ping kínai elnök és Abe Sindzó japán miniszterelnök hétfőn gratulált Emmanuel Macronnak, a francia elnökválasztás győztesének.Hszi üzenetében azt írta, hogy Párizs és Peking "osztozik a felelősségben a békéért és a világ fejlődéséért". "Kína kész együttműködni Franciaországgal a kétoldalú stratégiai partnerség egy magasabb szintre emelésében. Mint az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjai különös felelősséggel tartoznak a világnak."A Kínai Kommunista Párt angol nyelvű lapja, a The Global Times szerkesztőségi cikkben üdvözölte Macron győzelmét, és úgy ítélte meg, hogy neki sikerült legyőznie a populizmust, ellentétben azzal, hogy az Egyesült Államokban tavaly ősszel Donald Trump győzött az elnökválasztáson. "Talán még korai arra következtetni, hogy a populizmus leáldozóban van a nemzetközi politikában, de néhány év múlva, amikor majd visszatekintünk erre a választásra, akkor úgy ítélhetjük majd meg, hogy Franciaország bölcsen döntött az emberi civilizáció szempontjából, amikor egy kritikus pillanatban az előrehaladáshoz járult hozzá, és nem a hátralépéshez" - írta a The Global Times.Pekingnek és Párizsnak jó volt a viszonya a most leköszönő Francois Hollande elnök hivatali ideje alatt is, eltérően a Hollande-ot megelőző Nicolas Sarkozy mandátumával. Sarkozy azzal váltotta ki Peking haragját, hogy találkozott a dalai lámával, Tibet vallási vezetőjével.Abe Sindzó gratuláló üzenetében azt írta, hogy Macron győzelme a protekcionizmussal szemben "jelképes", és jó az Európai Unió számára. A japán kormányfő is azt írta: szívesen működik együtt Macronnal a világ problémáinak megoldásán.A szavazatok csaknem száz százalékának összeszámlálása alapján Macron a voksok 66,06 százalékát szerezte meg a francia belügyminisztérium hajnali közlése szerint, ellenfele Marine Le Pen pedig a 33,94 százalékát.