Jogvédők: háromszázötven fölé emelkedett a nicaraguai erőszakos tüntetések halálos áldozatainak száma

A közép-amerikai országban zajló erőszakos tiltakozási hullámban a halottakon kívül eddig legalább 2100-an megsérültek - tette hozzá a jogvédő szervezet.



A managuai vezetés ugyanakkor csak 50 halottról beszél.



António Guterres ENSZ-főtitkár szóvivőjén keresztül mély aggodalmát fejezte ki a Nicaraguában terjedő erőszak miatt, és sajnálatának adott hangot a tüntetéseken elvesztett életekért.



Stéphane Dujarric szóvivő közölte: "Felszólít minden szereplőt, hogy tartsák tiszteletben a közvetítők szerepét, tartózkodjanak az erőszaktól, és teljességgel kötelezzék el magukat a nemzeti párbeszéd mellett a feszültségmentesítés, valamint a válság békés rendezése érdekében".



Nicaraguában április 18-án kezdődtek tiltakozások a kormányzat adóemelési és nyugdíjcsökkentési tervei ellen, ám a tüntetők most már Daniel Ortega elnök távozását és új választások kiírását követelik. Időközben a sajtószabadság, és a béke megteremtése is felkerült az ellenzéki követeléslistára.



Az Amerika-közi Emberi Jogi Bizottság (CIDH) Washingtonban szerdán felszólította a nemzetközi közösséget, hogy gyakoroljon nagyobb nyomást Ortega elnökre. "A nemzetközi közösségnek szót kell emelnie, és követelnie kell a (nicaraguai) kormánytól, hogy vessen véget az elnyomásnak, az önkényes őrizetbe vételeknek és az emberi jogok megsértésének" - jelentette ki Paulo Abráo, a CIDH ügyvezető titkára.



Bírálói szerint az országot 2007 óta irányító Ortega, aki korábban is volt már államfő, könyörtelenül ragaszkodik a hatalomhoz, és a közvagyont saját maga és családja gazdagítására használja. Ortega ugyan bejelentette a kilátásba helyezett reformok leállítását, a lépés nem vezetett a helyzet normalizálódásához.



A katolikus püspöki konferencia által kezdeményezett, a hatóságok és az ellenzék közötti, nemzeti párbeszéd két alkalommal is félbeszakadt és eddig nem sok eredményt hozott.



Keddre virradóra a nicaraguai televízió arról számolt be, hogy az elnök kormányának feltételezetett hívei papokat és újságírókat támadtak meg a Diriamba településen lévő bazilikában. Az erőszakcselekményben Managua címzetes püspöke, Silvio Báez is megsérült.