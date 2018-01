Juncker szeretné, ha az Egyesült Királyság visszatérne az EU-ba

Nem lehet akadálya, hogy az Egyesült Királyság végül tagja maradjon az Európai Uniónak, amennyiben a britek esetleg meggondolják magukat - jelentette ki szerdán Strasbourgban Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke, hozzáfűzve, ha nem is így történik, szeretné, hogy a szigetország egyszer visszatérjen az EU-ba.



Juncker felszólalt az Európai Parlament (EP) plenáris ülésén, és leszögezte: a Brexitnek nem lesznek nyertesei, a britek távozása "katasztrófa", "vesztes helyzet minden fél számára".



"Ha a britek más utat kívánnak választani, készek vagyunk erről tárgyalni" - közölte, hozzátéve, ha London a maradás mellett dönt, akkor ezt lehetővé kell tenni.



Juncker arról is beszélt, hogy Londonban sokan "bosszúsan" fogadták az Európai Tanács elnökének előző napi kijelentését, miszerint az EU kapui továbbra is nyitva állnak az ország előtt a kilépésről szóló korábbi döntés felülvizsgálata esetén.



"Amennyiben a britek ki is lépnek a Lisszaboni Szerződés 50. cikke alapján, akkor is ott van a 49. cikk, amely lehetővé teszi az újracsatlakozást" - fogalmazott.



Theresa May brit kormányfő szóvivője ugyanakkor kedden kizárta egy második népszavazás lehetőségét.



Az Európai Bizottság elnöke röviden kitért a jogállamiság lengyelországi helyzetére is, rámutatva, egyesek interpretációjával ellentétben az EU nem áll háborúban Lengyelországgal, pusztán vita, konstruktív párbeszéd folyik Brüsszel és Varsó között.



Az európai közösség, az EU alapja a jogállamiság - hangozatta Juncker, figyelmeztetésnek nevezve az uniós alapszerződés hetes cikke szerinti eljárás megindítását Lengyelországgal szemben.