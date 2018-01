Lelőtték Oliver Ivanovic vezető koszovói szerb politikust - 10 ezer euró a nyomravezetőnek

Tízezer eurós nyomravezetői díj Oliver Ivanovic gyilkosaiért



Szerbia terrorcselekménynek tartja Oliver Ivanovic meggyilkolását

Lelőtték Oliver Ivanovic vezető koszovói szerb politikust kedden az észak-koszovói Kosovska Mitrovicában - közölte a koszovói és a szerb sajtó. Belgrád erre reagálva bejelentette: mégsem ül tárgyalóasztalhoz kedden Brüsszelben a pristinai féllel, hogy a két ország kapcsolatának rendezéséről tárgyaljon.A mérsékelt politikusnak tekintett Oliver Ivanovicra ismeretlen tettesek lőttek rá kedd reggel 8 óra után néhány perccel, amikor pártjának épületébe akart belépni. A férfit hasba lőtték, kórházba szállítása után meghalt - erősítette meg a koszovói sajtó értesülését Shyqyri Syla, a város főügyésze a Koha Ditore című pristinai napilapnak. Hozzátette, az elkövetők egy mozgó járműből adták le a lövéseket.A 64 éves Ivanovicot 2016-ban az Európai Unió jogi és igazságügyi missziójának (EULEX) bírósága háborús bűnök, egyebek mellett gyilkosság miatt kilenc év letöltendő börtönbüntetésre ítélte, tavaly azonban a koszovói fellebbviteli bíróság az ügy újratárgyalását rendelte el. A koszovói politikus 33 hónapot töltött előzetes letartóztatásban, később házi őrizetben volt.Több mint egyéves szünet után kedden folytatódott volna a Szerbia és Koszovó viszonyát rendező párbeszéd, a felek már el is utaztak Brüsszelbe, ám a merénylet hírére a szerb delegáció lemondta a megbeszélést, és visszatért Belgrádba. A háromnaposra tervezett találkozón az eddig megbeszéltek gyakorlati alkalmazásáról, a koszovói szerb kisebbségi önkormányzatok közösségének létrehozásáról, a mozgásszabadságról, az igazságszolgáltatásról, valamint energiaügyekről lett volna szó.A küldöttséget vezető Marko Djuric, a szerb kormány Koszovó-ügyi irodájának a vezetője terrorista cselekménynek nevezte a koszovói szerb politikus meggyilkolását, amelynek célja szerinte az volt, hogy Koszovó szerbek lakta északi részén fejetlenséget okozzon, és a Szerbiában, valamint a Koszovón élőket összeütközésekbe taszítsa. Az utóbbi napokban többször is megfenyegették Szerbiát - jelentette ki Marko Djuric, majd hozzátette: egyrészt Kadri Veseli koszovói házelnök beszélt arról, hogy amennyiben a szerbek vissza akarják szerezni Koszovót, akkor háború lesz, másrészt arról is hír érkezett, hogy albán szélsőségesek akartak szerb kolostorokra támadni az ortodox karácsony idején, a nemzetközi közösség mégsem reagált ezekre a hírekre. Leszögezte: bárki is áll a gyilkosság mögött, legyen az albán vagy szerb, felelnie kell tettéért.Koszovó 2008-ban kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, de ezt Belgrád azóta sem hajlandó elismerni, és továbbra is sajátjának tekinti a többségében albánok lakta területet. Észak-Koszovóban körülbelül 50 ezer szerb él. Belgrád és Pristina között 2013-ban kezdődött a kapcsolat normalizálását célzó párbeszéd, ám ez mindeddig kevés eredménnyel járt, noha ez a feltétele mindkét ország európai integrációjának.Aleksandar Vucic szerb államfő délre összehívta a szerb nemzetbiztonsági tanács ülését, a megbeszélést követően pedig sajtótájékoztatón közli Szerbia hivatalos álláspontját az esettel kapcsolatban.Szerbia terrorcselekménynek tekinti Oliver Ivanovic meggyilkolását, és ennek megfelelően fog eljárni - jelentette ki Aleksandar Vucic szerb államfő az ország nemzetbiztonsági tanácsának rendkívüli ülését követő sajtótájékoztatóján.Aleksandar Vucic kiemelte: a szervezett bűnözés elleni szerbiai ügyészség foglalkozik az üggyel, és várhatóan már kedden megindítja az eljárást.Emellett Belgrád azt követeli az Európai Unió koszovói jogi és igazságügyi missziójától (EULEX), valamint a koszovói ENSZ-közigazgatástól (UNMIK), engedélyezze a szerb hatóságoknak, hogy részt vegyenek a nyomozásban, és megtalálhassák az elkövetőket - tette hozzá. Mint mondta: Belgrád nem bízik teljes mértékben a koszovói hatóságokban, ezért arra kéri őket, ha nem képesek megtalálni a merénylőket, kérjenek segítséget Szerbiától.Aláhúzta: bárki is követte el a gyilkosságot, "legyen az szerb, albán vagy külföldi", elsősorban az Ivanovic családot támadta meg, másodsorban pedig a koszovói szerbeket, Észak-Koszovót és Szerbiát.Oliver Ivanovicról szólva elmondta, hogy mérsékelt politikus volt, aki nem gerjesztett feszültséget az albánok és a szerbek között.A szerb elnök felhívta a figyelmet arra, hogy számos érdekes részlet került máris napvilágra a lehetséges elkövetőket illetően, részleteket azonban a nyomozás érdekében nem fedhet fel - tette hozzá.A Vecernje Novosti című belgrádi napilap időközben közölte, hogy Kosovska Mitrovica egy külvárosi részén a rendőrök egy kiégett, rendszámtábla nélküli autót találtak, amely a feltételezések szerint az elkövetők gépjárműve lehetett.Nebojsa Vlajic, Ivanovic ügyvédje a sajtónak elmondta: jóllehet a koszovói szerb politikus több fenyegetést is kapott, nem fogadott fel testőröket, mert úgy gondolta, szabadon mozoghat a saját városában.Több mint egyéves szünet után kedden folytatódott volna a Szerbia és Koszovó viszonyát rendező párbeszéd Brüsszelben, a merénylet hírére a szerb delegáció azonban lemondta a megbeszélést, és visszatért Belgrádba. Erre reagálva Ramush Haradinaj koszovói kormányfő a Facebookon közölte: tragikus, ami történt, de szerinte nem logikus, és ellentmond az együttműködés szellemiségének az, hogy Szerbia ezt az eseményt a napi politika céljaira használja, és visszalépett a brüsszeli párbeszédtől. A szerb elnök szerint viszont nem lehet akkor tárgyalni, amikor a kérdéses területen megöltek egy ismert politikust, és addig nem folytatódhat a párbeszéd, amíg kézre nem kerülnek az elkövetők.