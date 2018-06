Lezártak egy londoni metróállomást, mert egy férfi azt állította, hogy pokolgép van nála

Rövid időre lezárták és kiürítették péntek reggel a London belvárosában lévő Charing Cross metróállomást, ahol egy ember a sínekre ment, és azt állította, hogy pokolgép van nála. Az illetőt a brit közlekedési rendőrség (BTP) néhány perc alatt őrizetbe vette.



A BTP rövid Twitter-üzenetben adott hírt az incidensről, és közölte, hogy elővigyázatosságból ürítették ki az állomást. A közlekedési rendőrség negyedórával későbbi üzenetében már az illető őrizetbe vételéről számolt be, és arról, hogy megkezdődött az állomás újbóli megnyitása.



A BTP nem ismertette, hogy az őrizetbe vett férfinél volt-e bármilyen robbanószerkezet. Az általános londoni rendőrségi feladatokat ellátó Metropolitan Police - közkeletű nevén a Scotland Yard - szintén beszámolt az incidensről, és ugyancsak elővigyázatossági intézkedésnek nevezte a metróállomás kiürítését és lezárását. A Scotland Yard szóhasználata szerint az intézkedésre egy gyanúsan viselkedő ember miatt volt szükség.



A metróállomást használó Northern metróvonalat az incidens idejére részlegesen leállították. A Charing Crosson vasúti pályaudvar is van, de annak forgalmát az incidens nem érintette, a pályaudvart nem zárták le. A hét elején az észak-londoni Southgate metróállomáson történt kisebb, akkumulátor-rövidzárlat okozta robbanás, amelyben néhányan könnyebben megsérültek.



A rendőrség ezzel az incidenssel kapcsolatban is őrizetbe vett egy embert, akit röviddel később szabadlábra helyezett, de folytatja ügyében a vizsgálatot. A Southgate állomáson történt incidens a hatósági tájékoztatás szerint nem terrorcselekmény volt.