Mexikó nem fogadja el az egyoldalú amerikai kitoloncolási szabályokat

Luis Videgaray abból az alkalomból nyilatkozott, hogy helyi idő szerint még szerdán Mexikóvárosba érkezik Rex Tillerson amerikai külügyminiszter, hogy kétoldalú témákról tárgyaljon. Vele megy John Kelly belbiztonsági miniszter is, aki kedden nyilvánosságra hozta a kitoloncolások irányelveit.



"Nagyon kevés kivételtől eltekintve, a minisztérium a külföldiek egyetlen kategóriáját sem mentesíti a kitoloncolás alól. Mindenki a kitoloncolásig vezető eljárás alá vonható, aki megsértette a bevándorlási törvényt" - szögezte le Kelly.



Videgaray egy sajtótájékoztatón nagyon határozottan kijelentette, hogy "Mexikónak és a mexikói népnek nem kell elfogadnia olyan rendelkezéseket, amelyeket egy kormány egyoldalúan akar előírni egy másiknak". "Nincs ok rá, hogy elfogadjuk, és az nem is áll Mexikó érdekében" - mondta.



A mexikói belügyminisztérium emberi jogi illetékes vezetője szerint Videgary külügyminiszter arra a tervre célzott, hogy nem mexikói állampolgárokat Mexikóba toloncoljanak, ha onnan érkeztek az Egyesült Államokba.