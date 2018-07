Mintegy kétszázra nőtt Japánban a heves esőzések halálos áldozatainak száma

Több tucat embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván, ezért a mentési munkálatok folytatódnak. Jelenleg még mindig több mint tízezren tartózkodtak az evakuációs központokban.



Abe Sindzó miniszterelnök lemondta a hétre tervezett európai és közel-keleti útját, és felkereste a katasztrófa sújtotta helyszíneket. Csütörtökön segítséget ígért az evakuációs központban elhelyezett embereknek. "Mindent megteszünk azért, hogy az embereknek ne kelljen kényelmetlen helyzetben a szükségszállásokon élniük" - jelentette ki Abe, aki pénteken is folytatja útját a térségben.



A tokiói kabinet kedden négymilliárd dollárt ígért újjáépítési célokra azzal, hogy szükség esetén pótköltségvetést terjeszt be.