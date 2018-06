Nem lesz Putyin-Trump találkozó a júliusi NATO-csúcsig

Még nem világos, hogy mikor lesz Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök találkozója, az időpontot egyelőre nem is mérlegelik a NATO március 11-én és 12-én megtartandó brüsszeli csúcstalálkozóját megelőző időszakban - jelentette ki a Kreml szóvivője kedden újságíróknak.



"Amint világossá válik (az időpont), közölni fogjuk" - mondta Dmitrij Peszkov.



Trump pénteken közölte: nem zárja ki, hogy még a nyáron találkozzon Putyinnal. Ezt a lehetőséget a Kreml sem zárta ki.



Putyin bécsi hivatalos látogatását követően, június 10-én Heinz-Christian Strache osztrák alkancellár közölte, hogy Bécs hajlandó lenne helyszínéül szolgálni egy orosz-amerikai csúcstalálkozónak. Strache hétfőn kijelentette, hogy nem született döntés egy bécsi Putyin-Trump csúcs megrendezéséről.



A The Washington Post című amerikai napilap szombaton azt írta, hogy a két elnök júliusban találkozhat majd egymással, amikor Trump a NATO-csúcsra Európába utazik.



Peszkov közölte, hogy Putyin pénteken fogadja majd az Oroszországba állami látogatásra érkező Mun Dzse In dél-koreai elnököt, és nem kizárt, hogy a két államfő együtt tekinti majd meg a labdarúgó világbajnokság egyik mérkőzését. Mun, aki csütörtökön Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnökkel tárgyal majd, szombaton Rosztov-na-Donuban megnézi majd Dél-Korea és Mexikó összecsapását.



Az oroszországi börtönében több mint egy hónapja éhségsztrájkot folytató Oleh Szencov ügyével kapcsolatban Peszkov kijelentette: az ukrán filmrendezőnek az ilyen esetekre vonatkozó szabályok értelmében magának kell kezdeményeznie, hogy kegyelemben részesüljön. Hangsúlyozta, hogy a Szencov elítéltetésével kapcsolatos társadalmi reakció nem befolyásolhatja az orosz bíróság hatályos döntését.



Szencovot 2015. augusztus 15-én húszévi szabadságvesztésre ítélte az észak-kaukázusi körzeti katonai bíróság. A törvényszék indoklása szerint az elítélt létrehozott egy "terrorcsoportot" az Oroszország által Ukrajnától elcsatolt Krímben. Ennek tagjai 2014 tavaszán Szimferopolban felgyújtották a Krím Orosz Közössége elnevezésű társadalmi szervezet és az orosz kormánypárt, az Egységes Oroszország helyi szervezetének irodáját.



Tatyjana Moszkalkova és Ljudmila Denyiszova orosz emberi jogi biztos egyébként kedden megállapodott annak, a két országban fogva tartott 34 személynek a névsorában, akiket augusztus elejéig fel fognak keresni Oroszországban, illetve Ukrajnában. Az orosz ombudsman hivatala által kiadott közlemény a meglátogatandó elítéltek nevéről nem tett említést.



A kommüniké emlékeztetett arra, hogy a mostani egyezség Vlagyimir Putyin orosz és Petro Porosenko ukrán elnök június 9-i telefonbeszélgetése során elért megállapodás állapján jött létre. Denyiszova hétfőn közölte, hogy öt nap alatt három, Kijev szerint politikai okokból bebörtönzött ukrán állampolgárt próbált felkeresni oroszországi börtönökben - köztük Szencovot-, de ezek a kísérletei az államfők közötti egyezség ellenére meghiúsultak.